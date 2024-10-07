Geçmişi Hatırlattı: Nuri Şahin'i Sorgulayan Sergen Yalçın'a Ümit Özat'tan Cevap Geldi!
Geçmişi Hatırlattı: Nuri Şahin'i Sorgulayan Sergen Yalçın'a Ümit Özat'tan Cevap Geldi!
TV8,5 ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Ümit Özat, son programında Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin hakkında söylediklerine değindi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir yeşil sahalara adım atmayan Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde Çağıl Özge Özkul ve Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğundaki Falso programına konuk olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski futbolcu, teknik direktörlük yaptığı dönemdeki başarılarını örnek göstererek "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? demiş, Nuri Şahin'i şu sözlerle eleştirmişti:
"Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?"
Özat, TV8,5 ekranlarındaki Top Bizde programında Yalçın'a seslendi: "Anlamayacak bir şey yok. Sen de Beşiktaş'ın eski futbolcusu olduğun için Beşiktaş'a hoca oldun"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın