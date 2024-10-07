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Geçmişi Hatırlattı: Nuri Şahin'i Sorgulayan Sergen Yalçın'a Ümit Özat'tan Cevap Geldi!

Geçmişi Hatırlattı: Nuri Şahin'i Sorgulayan Sergen Yalçın'a Ümit Özat'tan Cevap Geldi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 00:40

TV8,5 ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Ümit Özat, son programında Sergen Yalçın'ın Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin hakkında söylediklerine değindi.

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Bir süredir yeşil sahalara adım atmayan Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde Çağıl Özge Özkul ve Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğundaki Falso programına konuk olmuştu.

Bir süredir yeşil sahalara adım atmayan Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde Çağıl Özge Özkul ve Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğundaki Falso programına konuk olmuştu.

Eski futbolcu, teknik direktörlük yaptığı dönemdeki başarılarını örnek göstererek "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? demiş, Nuri Şahin'i şu sözlerle eleştirmişti:

Eski futbolcu, teknik direktörlük yaptığı dönemdeki başarılarını örnek göstererek "Dortmund'a hoca olmak bu kadar kolay mı? demiş, Nuri Şahin'i şu sözlerle eleştirmişti:

"Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?"

"Antalyaspor'da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund'da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?"

Özat, TV8,5 ekranlarındaki Top Bizde programında Yalçın'a seslendi: "Anlamayacak bir şey yok. Sen de Beşiktaş'ın eski futbolcusu olduğun için Beşiktaş'a hoca oldun"

Özat, TV8,5 ekranlarındaki Top Bizde programında Yalçın'a seslendi: "Anlamayacak bir şey yok. Sen de Beşiktaş'ın eski futbolcusu olduğun için Beşiktaş'a hoca oldun"

Özat'ın açıklamalarının tamamı 👇

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