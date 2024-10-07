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Benfica Taraftarının Kerem Aktürkoğlu'na Gösterdiği Saygı Sizi Gururlandıracak!

Benfica Taraftarının Kerem Aktürkoğlu'na Gösterdiği Saygı Sizi Gururlandıracak!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 20:53

Portekiz ekibi Benfica'ya imza atarak kariyerine yepyeni bir sayfa açan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, takıma kısa bir süre önce katılmasına rağmen kırmızı-beyazlı taraftarların sevgisini şimdiden kazandı.

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Eylül ayının başında dört yıl formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımda adeta harikalar yarattı.

Eylül ayının başında dört yıl formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımda adeta harikalar yarattı.

Portekiz devi Benfica ile anlaşan milli futbolcu, ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu.

Portekiz devi Benfica ile anlaşan milli futbolcu, ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu.

Beş maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncumuz, takımına 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bu gollerin ikisini de Devler Ligi'nde kaydetti.

Beş maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncumuz, takımına 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Bu gollerin ikisini de Devler Ligi'nde kaydetti.

5-1 kazandıkları Gil Vente maçının 68. dakikasında oyundan alınırken tüm stadyum ayağa kalkıp kendisini alkışladı. 👇

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