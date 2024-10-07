Galatasaray'ı 19 Sayı Geriden Gelerek Mağlup Eden Türk Telekom'da Erdem Can Koridoru İnletti!
Galatasaray'ı 19 Sayı Geriden Gelerek Mağlup Eden Türk Telekom'da Erdem Can Koridoru İnletti!
Türk Telekom’da başantrenör Erdem Can'ın, Galatasaray maçının sonundaki sevinç gösterisi sosyal medyada gündem oldu. NBA'da görev alan ilk Türk antrenör olma ünvanına sahip çalıştırıcı, hırsıyla ilgi topladı.
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Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı konuk etti.
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Sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte 19 sayı öne geçti fakat ev sahibi, mücadelenin ikinci yarısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.
Mavi-beyazlılar, karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala Javon Bess’in bulduğu basketle ilk kez üstünlüğü ele aldı ve parkeden 72-70 galip ayrıldı.
2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Ankara ekibinin başantrenörlük koltuğuna oturan Erdem Can, zaferi büyük bir hırsla kutladı.
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