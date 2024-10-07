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Galatasaray'ı 19 Sayı Geriden Gelerek Mağlup Eden Türk Telekom'da Erdem Can Koridoru İnletti!

Galatasaray'ı 19 Sayı Geriden Gelerek Mağlup Eden Türk Telekom'da Erdem Can Koridoru İnletti!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 18:42

Türk Telekom’da başantrenör Erdem Can'ın, Galatasaray maçının sonundaki sevinç gösterisi sosyal medyada gündem oldu. NBA'da görev alan ilk Türk antrenör olma ünvanına sahip çalıştırıcı, hırsıyla ilgi topladı.

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Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı konuk etti.

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte 19 sayı öne geçti fakat ev sahibi, mücadelenin ikinci yarısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

Sarı-kırmızılılar, ikinci çeyrekte 19 sayı öne geçti fakat ev sahibi, mücadelenin ikinci yarısında inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.

Mavi-beyazlılar, karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala Javon Bess’in bulduğu basketle ilk kez üstünlüğü ele aldı ve parkeden 72-70 galip ayrıldı.

Mavi-beyazlılar, karşılaşmanın bitimine 17 saniye kala Javon Bess’in bulduğu basketle ilk kez üstünlüğü ele aldı ve parkeden 72-70 galip ayrıldı.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Ankara ekibinin başantrenörlük koltuğuna oturan Erdem Can, zaferi büyük bir hırsla kutladı.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Ankara ekibinin başantrenörlük koltuğuna oturan Erdem Can, zaferi büyük bir hırsla kutladı.

İşte o anlar 👇

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