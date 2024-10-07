Galatasaray Taraftarı Eleştiriyordu: Barış Alper Yılmaz'daki Düşüşün Nedeni Ortaya Çıktı!
Galatasaray Taraftarı Eleştiriyordu: Barış Alper Yılmaz'daki Düşüşün Nedeni Ortaya Çıktı!
Mücadelesiyle geçtiğimiz sezona ve EURO 2024'e damga vuran Barış Alper Yılmaz'ın son zamanlardaki moral bozukluğu sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekmişti. Durumun neyden kaynaklandığı merak edilirken gazeteci Haluk Yürekli'den akıldaki soru işaretlerini kaldıracak bir açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'u konuk etmiş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç puanı getiren gol, 28. dakikada Yunus Akgün'den gelmişti.
Mücadele sonrası Barış Alper'in mutsuzluğu gözlerden kaçmamıştı.
Gazeteci Haluk Yürekli, milli futbolcunun Başkan Özbek'e kırgın oluğunu belirtti.
Yürekli'nin açıklaması şu şekilde:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın