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Galatasaray Taraftarı Eleştiriyordu: Barış Alper Yılmaz'daki Düşüşün Nedeni Ortaya Çıktı!

Galatasaray Taraftarı Eleştiriyordu: Barış Alper Yılmaz'daki Düşüşün Nedeni Ortaya Çıktı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 17:59

Mücadelesiyle geçtiğimiz sezona ve EURO 2024'e damga vuran Barış Alper Yılmaz'ın son zamanlardaki moral bozukluğu sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekmişti. Durumun neyden kaynaklandığı merak edilirken gazeteci Haluk Yürekli'den akıldaki soru işaretlerini kaldıracak bir açıklama geldi.

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Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'u konuk etmiş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'u konuk etmiş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Üç puanı getiren gol, 28. dakikada Yunus Akgün'den gelmişti.

Üç puanı getiren gol, 28. dakikada Yunus Akgün'den gelmişti.

Mücadele sonrası Barış Alper'in mutsuzluğu gözlerden kaçmamıştı.

Mücadele sonrası Barış Alper'in mutsuzluğu gözlerden kaçmamıştı.

Gazeteci Haluk Yürekli, milli futbolcunun Başkan Özbek'e kırgın oluğunu belirtti.

Gazeteci Haluk Yürekli, milli futbolcunun Başkan Özbek'e kırgın oluğunu belirtti.

Yürekli'nin açıklaması şu şekilde:

Yürekli'nin açıklaması şu şekilde:

'Barış Alper'in moralinin bozuk gözükme sebebi; Dursun Özbek'in Habertürk'te söylediği 'Bize Barış Alper konusunda teklif gelmedi' sözleri. Barış bu sözlere bozulmuş.

Transferin son günü Nottingham, 20 milyon Euro + teklif yapmış, başkana iletilmeden bu teklif son gün olduğu için reddedilmiş.'

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