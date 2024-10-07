Galatasaray Taraftarı Eleştiriyordu: Barış Alper Yılmaz'daki Düşüşün Nedeni Ortaya Çıktı!

'Barış Alper'in moralinin bozuk gözükme sebebi; Dursun Özbek'in Habertürk'te söylediği 'Bize Barış Alper konusunda teklif gelmedi' sözleri. Barış bu sözlere bozulmuş.

Transferin son günü Nottingham, 20 milyon Euro + teklif yapmış, başkana iletilmeden bu teklif son gün olduğu için reddedilmiş.'