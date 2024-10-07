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Cinsel Saldırı Davası Yüzünden Kadro Dışı Bırakılması İsteniyordu: A Milli Takım'dan Atakan Karazor Cevabı!

Cinsel Saldırı Davası Yüzünden Kadro Dışı Bırakılması İsteniyordu: A Milli Takım'dan Atakan Karazor Cevabı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 19:30

Futbolseverlerin yargılandığı davadan dolayı kadroda görmek istemediklerini belirttikleri Atakan Karazor hakkında Milli Takım'dan açıklama geldi. 27 yaşındaki futbolcunun masum olduğuna inanıldığı ifade edildi.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak A Milli Takım, mücadelelerin hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak A Milli Takım, mücadelelerin hazırlıklarına başladı.

TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, basınla bir araya geldi.

TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, basınla bir araya geldi.

Kazancı, kadroya ilk kez çağırılan Atakan Karazor ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi:

Kazancı, kadroya ilk kez çağırılan Atakan Karazor ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi:

'Hassasiyeti anlıyoruz, artan kadına şiddet vakalarının bizi üzdüğünü söylememiz lazım. Atakan Karazor ile alakalı 2022'den beri devam eden bir dava var. Hukukta masumiyet karinesi diye bir şey var. Her birey, cezası kanıtlanana dek masum. Maalesef futbol dünyasında bu tür durumlar arttı, kimisi haklı kimisi haksız.

 Biz kardeşimizin masum olduğuna çok inanıyoruz. Almanya'da, Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi, Almanya Milli Takımı da onunla çok ilgilendi. Davası biraz uzadı, çok yakın zamanda onun beraati ile sonuçlanacağını düşünüyoruz. Real Madrid maçına kaptan olarak çıktı, davası da İspanya'da sürüyor, buradan bile bazı şeyler anlaşılabilir. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, psikolojik şiddete de karşıyız. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım.'

Neler yaşanmıştı?

Neler yaşanmıştı?

İddiaya göre; Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, 2022 yılında 18 yaşındaki bir kadına tecavüz suçlamasıyla dört hafta hapis yatmış ardından kefalet bedeliyle serbest kalmıştı.

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