Cinsel Saldırı Davası Yüzünden Kadro Dışı Bırakılması İsteniyordu: A Milli Takım'dan Atakan Karazor Cevabı!

'Hassasiyeti anlıyoruz, artan kadına şiddet vakalarının bizi üzdüğünü söylememiz lazım. Atakan Karazor ile alakalı 2022'den beri devam eden bir dava var. Hukukta masumiyet karinesi diye bir şey var. Her birey, cezası kanıtlanana dek masum. Maalesef futbol dünyasında bu tür durumlar arttı, kimisi haklı kimisi haksız.

Biz kardeşimizin masum olduğuna çok inanıyoruz. Almanya'da, Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi, Almanya Milli Takımı da onunla çok ilgilendi. Davası biraz uzadı, çok yakın zamanda onun beraati ile sonuçlanacağını düşünüyoruz. Real Madrid maçına kaptan olarak çıktı, davası da İspanya'da sürüyor, buradan bile bazı şeyler anlaşılabilir. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, psikolojik şiddete de karşıyız. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım.'