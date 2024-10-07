Cinsel Saldırı Davası Yüzünden Kadro Dışı Bırakılması İsteniyordu: A Milli Takım'dan Atakan Karazor Cevabı!
Cinsel Saldırı Davası Yüzünden Kadro Dışı Bırakılması İsteniyordu: A Milli Takım'dan Atakan Karazor Cevabı!
Futbolseverlerin yargılandığı davadan dolayı kadroda görmek istemediklerini belirttikleri Atakan Karazor hakkında Milli Takım'dan açıklama geldi. 27 yaşındaki futbolcunun masum olduğuna inanıldığı ifade edildi.
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UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile kozlarını paylaşacak A Milli Takım, mücadelelerin hazırlıklarına başladı.
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TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, basınla bir araya geldi.
Kazancı, kadroya ilk kez çağırılan Atakan Karazor ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi:
Neler yaşanmıştı?
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