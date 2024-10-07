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Fikstür Zor mu Kolay mı? Fenerbahçe'nin Gelecek Beş Maçı Taraftarını Kara Kara Düşündürmeye Başladı

Fikstür Zor mu Kolay mı? Fenerbahçe'nin Gelecek Beş Maçı Taraftarını Kara Kara Düşündürmeye Başladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 22:35

Süper Lig'de milli araya girilirken futbolseverler, sosyal medya gelecek hesapları yapmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının fikstürünü değerlendirdi. Bakalım, nasıl yorumlar ortaya çıkmış?

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Son resmi maçına Avrupa Ligi'nde çıkan Fenerbahçe, Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.

Son resmi maçına Avrupa Ligi'nde çıkan Fenerbahçe, Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında ise Antalyaspor'u deplasmanda iki golle geçmeyi başarmıştı.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında ise Antalyaspor'u deplasmanda iki golle geçmeyi başarmıştı.

Milli ara haftasında sıradaki rakipler, bir taraftarın gözünü korkuttu. Maç takviminin paylaşıldığı gönderi, birçok yorumu beraberinde getirdi.

Milli ara haftasında sıradaki rakipler, bir taraftarın gözünü korkuttu. Maç takviminin paylaşıldığı gönderi, birçok yorumu beraberinde getirdi.
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İşte fikstüre dair taraftarların düşünceleri 👇

İşte fikstüre dair taraftarların düşünceleri 👇
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