Gitmek İstiyor: Real Madrid'de Yedek Kulübesine Hapsolan Arda Güler'in Sabrı Taştı

Villarreal mücadelesi öncesinde merak edilenleri yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler ile ilgili bir soruya 'Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor.' cevabını vermişti.