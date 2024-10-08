Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Gitmek İstiyor: Real Madrid'de Yedek Kulübesine Hapsolan Arda Güler'in Sabrı Taştı

Gitmek İstiyor: Real Madrid'de Yedek Kulübesine Hapsolan Arda Güler'in Sabrı Taştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 17:53

Mbappe ve Endrick transferleri sonrası süre bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istediği belirtildi. İspanya basınından Marca, 19 yaşındaki oyuncunun, teknik direktörü Ancelotti'ye artık inanmadığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son maçta oyuna dahi alınmamıştı.

Son maçta oyuna dahi alınmamıştı.

Eflatun-beyazlılar, LaLiga'nın 9. haftasında sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 2-0'lık galibiyet ayrılmıştı. Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Marca'dan Alejandro Alcazar'ın haberine göre, Arda, artık Ancelotti'ye karşı olan inancını yitirdi. Haberde, milli futbolcunun oldukça mutsuz olduğu vurgulanırken daha çok süre alabileceği bir takıma gitmeyi ciddi ciddi düşündüğü aktarıldı.

Ancelotti ne demişti?

Ancelotti ne demişti?

Villarreal mücadelesi öncesinde merak edilenleri yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler ile ilgili bir soruya 'Arda için ilk 11'de yer bulmak kolay değil, rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor.' cevabını vermişti.

Arda'nın bu sezonki performansı 👇

Arda'nın bu sezonki performansı 👇

Tüm kulvarlarda 10 maçta forma şansı bulan genç yetenek, yalnızca 291 dakika sahada kaldı. Takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın