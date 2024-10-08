Gitmek İstiyor: Real Madrid'de Yedek Kulübesine Hapsolan Arda Güler'in Sabrı Taştı
Gitmek İstiyor: Real Madrid'de Yedek Kulübesine Hapsolan Arda Güler'in Sabrı Taştı
Mbappe ve Endrick transferleri sonrası süre bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılmak istediği belirtildi. İspanya basınından Marca, 19 yaşındaki oyuncunun, teknik direktörü Ancelotti'ye artık inanmadığını belirtti.
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Son maçta oyuna dahi alınmamıştı.
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Ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
Ancelotti ne demişti?
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