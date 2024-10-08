Hadise ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş'la Barıştı mı?
Hadise ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş'la Barıştı mı?
Geçtiğimiz şubat ayında 17 yıllık evliliklerini noktalayan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, birlikte görüntülendi. Çiftin yanlarında oğulları Ali Yiğit de vardı.
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Boşandıktan sonra ilk kez bir araya geldiler.
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Yemek çıkışı, soruları yanıtsız bıraktı.
İşte o anlar 👇
Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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