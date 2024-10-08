Hadise ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş'la Barıştı mı?

Çiftin boşanma kararının ardından Buruk’un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı belirtilmişti. İddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmış ve uzun süre gündemi meşgul etmişti. Ancak Buruk ve Hadise söylentilere hiçbir zaman açık bir yanıt vermemişti.