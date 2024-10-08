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Hadise ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş'la Barıştı mı?

Hadise ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Okan Buruk Eski Eşi Nihan Akkuş'la Barıştı mı?

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 01:17

Geçtiğimiz şubat ayında 17 yıllık evliliklerini noktalayan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, birlikte görüntülendi. Çiftin yanlarında oğulları Ali Yiğit de vardı.

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Boşandıktan sonra ilk kez bir araya geldiler.

Boşandıktan sonra ilk kez bir araya geldiler.

2007 yılında nikah masasına oturan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, geçtiğimiz şubat ayında sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Yemek çıkışı, soruları yanıtsız bıraktı.

Yemek çıkışı, soruları yanıtsız bıraktı.

Tecrübeli teknik adam,muhabirlerin, 'Yeniden evlenecek misiniz?' sorusunda sessiz kalmayı tercih etti. Buruk, soruya yanıt vermese de neşeli ve rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Çiftin boşanma kararının ardından Buruk’un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı belirtilmişti. İddialar, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmış ve uzun süre gündemi meşgul etmişti. Ancak Buruk ve Hadise söylentilere hiçbir zaman açık bir yanıt vermemişti.

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