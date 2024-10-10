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Wanda Nara Sebebiyle Her Fırsatta Arjantin'e Giden Icardi'nin Uçaktan Çektiği Fotoğraf Ülkesinde Gündem Oldu!

Wanda Nara Sebebiyle Her Fırsatta Arjantin'e Giden Icardi'nin Uçaktan Çektiği Fotoğraf Ülkesinde Gündem Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 11:35

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği iki senede büyük başarılara imza atmış olsa da şu sıralar Wanda Nara ile olan karışık aşk hayatı yüzünden tepkilerin odağında. 31 yaşındaki futbolcunun, ülkesi Arjantin'de River Plate'e transfer olabileceği yazıldı.

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Arjantin'e gitmesiyle gündem yarattı.

Arjantin'e gitmesiyle gündem yarattı.

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, milli aradan dolayı karşılaşmanın ardından hemen ülkelerine gitmeyi tercih etmişti. Icardi, yaz başında ayrılıklarını açıklayan eski eşi Wanda Nara ile barışma kararı almış ve herkesi şaşırtmıştı.

Uçaktan paylaştığı fotoğraf, iddiaları beraberinde getirdi.

Uçaktan paylaştığı fotoğraf, iddiaları beraberinde getirdi.

Yıldız isim, sosyal medya hesabından seyahatine dair fotoğraflar yayınlamıştı. Yayınladığı karelerden birinde River Plate'in stadyumu olan Monumental yer alıyordu. Bu fotoğrafın bir transferin habercisi olabileceğini vurgulandı.

Wanda Nara'nın River formalı pozlarına da dikkat çekildi.

Wanda Nara'nın River formalı pozlarına da dikkat çekildi.

Arjantin basınında, 'Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor' başlıkları atılırken Wanda Nara'nın River Plate formasıyla yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi. Ünlü model, Icardi ile ayrıldığı süreçte kendisini Arjantin'e davet etmiş, burada yaşayabileceklerini belirtmişti.

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