Wanda Nara Sebebiyle Her Fırsatta Arjantin'e Giden Icardi'nin Uçaktan Çektiği Fotoğraf Ülkesinde Gündem Oldu!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği iki senede büyük başarılara imza atmış olsa da şu sıralar Wanda Nara ile olan karışık aşk hayatı yüzünden tepkilerin odağında. 31 yaşındaki futbolcunun, ülkesi Arjantin'de River Plate'e transfer olabileceği yazıldı.