Büyük İddia: Fenerbahçe Real Madrid'de Az Süre Bulan Arda Güler İçin Harekete Geçti
Büyük İddia: Fenerbahçe Real Madrid'de Az Süre Bulan Arda Güler İçin Harekete Geçti
Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, milli futbolcunun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu öne sürdü.
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Başladığı gibi gitmedi.
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Geleceğini düşünmeye başladı.
Fenerbahçe'nin temaslara başladığı öğrenildi.
Mourinho, "Neden olmasın?" demişti.
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