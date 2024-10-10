Büyük İddia: Fenerbahçe Real Madrid'de Az Süre Bulan Arda Güler İçin Harekete Geçti

Geçtiğimiz günlerde yine İspanya basınından Marca, Arda'nın az görev almasından dolayı geleceğini düşünmeye başladığını, kendisini geliştirmek için takımdan ayrılmaya oldukça sıcak baktığını yazmıştı. Genç futbolcunun, İtalyan teknik direktörü Ancelotti'nin 'burada geleceğin var' sözlerine de artık inanmadığı ifade edilmişti.