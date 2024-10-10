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Büyük İddia: Fenerbahçe Real Madrid'de Az Süre Bulan Arda Güler İçin Harekete Geçti

Büyük İddia: Fenerbahçe Real Madrid'de Az Süre Bulan Arda Güler İçin Harekete Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 10:07

Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, milli futbolcunun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğunu öne sürdü.

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Başladığı gibi gitmedi.

Başladığı gibi gitmedi.

19 yaşındaki milli oyuncu, EURO 2024 performansı sonrası Ancelotti'nin gözüne girmiş, sakatlıkların da etkisiyle sezonun ilk maçlarında sıkça 11'de yer almaya başlamıştı. Fakat yıldız isimlerin takıma dönmesi ve gol, asist katkısı sağlayamaması, kendisinin yedek kulübesinden çıkamamasına neden olmuştu.

Geleceğini düşünmeye başladı.

Geleceğini düşünmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde yine İspanya basınından Marca, Arda'nın az görev almasından dolayı geleceğini düşünmeye başladığını, kendisini geliştirmek için takımdan ayrılmaya oldukça sıcak baktığını yazmıştı. Genç futbolcunun, İtalyan teknik direktörü Ancelotti'nin 'burada geleceğin var' sözlerine de artık inanmadığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe'nin temaslara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin temaslara başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Madrid kulübüyle transfer görüşmelerini başlatmak için ilk adımları attığı öne sürüldü. Bu süreçte, kulüp başkanı Ali Koç'un da bizzat görüşmelere katılmasının, genç oyuncuya duyulan büyük ilginin bir göstergesi olduğu iddia edildi.

Mourinho, "Neden olmasın?" demişti.

Mourinho, "Neden olmasın?" demişti.

Portekizli teknik adam, sezon başında olası transfer için 'Arda Güler gelmek isterse neden olmasın? Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşının yüzde 75'ini Real Madrid karşılayacaksa hayır diyemem.' ifadelerini kullanmıştı.

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