Neden Oynatılmadığı Merak Ediliyordu! İspanyol Gazeteci Ancelotti'nin Arda'yı Sevmediğini İddia Etti

İspanyol gazeteci Eduardo Inda Ancelotti'nin 'ruh ve fizikten yoksun' olduğu gerekçesiyle Arda'yı pek sevmediği dile getirildi:

'Bana Arda Güler'le ilgili bir sorun olduğu, durumundan dolayı oldukça kızgın olduğu ve çok az oynadığı söylendi. Oynadığı 13 maçın ikisine ilk 11'de başladı, Real Madrid'in oynadığı 1,170 dakikanın 290 dakikasında oynadı. Onunla ilgili bir sorun var. Bana koçun oyuncuyu pek sevmediği söylendi. Geçen sezonun sonu iyiydi. Koç onu pek sevmiyor çünkü ruh ve fizikten yoksun olduğunu söylüyor.'