Neden Oynatılmadığı Merak Ediliyordu! İspanyol Gazeteci Ancelotti'nin Arda'yı Sevmediğini İddia Etti
Neden Oynatılmadığı Merak Ediliyordu! İspanyol Gazeteci Ancelotti'nin Arda'yı Sevmediğini İddia Etti
Fazla süre alamadığı için Real Madrid'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edilen milli futbolcu Arda Güler hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. OK Diario'dan gazeteci Eduardo Inda'nın belirttiğine göre, eflatun-beyazlı kulübün teknik patronu Ancelotti, genç yetenekten memnun değilmiş.
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İyi bir Avrupa Şampiyonası geçirmişti.
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Ancak Real Madrid'de istediği süreyi alamadı, Ancelotti ile tartıştığı ifade edildi.
Çok konuşulacak bir iddia daha geldi.
Arda, "sorun yok" demişti.
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