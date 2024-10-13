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Neden Oynatılmadığı Merak Ediliyordu! İspanyol Gazeteci Ancelotti'nin Arda'yı Sevmediğini İddia Etti

Neden Oynatılmadığı Merak Ediliyordu! İspanyol Gazeteci Ancelotti'nin Arda'yı Sevmediğini İddia Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 12:12

Fazla süre alamadığı için Real Madrid'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edilen milli futbolcu Arda Güler hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. OK Diario'dan gazeteci Eduardo Inda'nın belirttiğine göre, eflatun-beyazlı kulübün teknik patronu Ancelotti, genç yetenekten memnun değilmiş.

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İyi bir Avrupa Şampiyonası geçirmişti.

İyi bir Avrupa Şampiyonası geçirmişti.

Sakatlığından dolayı geçtiğimiz yılın büyük bir bölümünü kaçıran Arda, ligin son haftalarında şans bulmuş ve attığı gollerle kalitesini göstermişti. Bu performansını, ay-yıldızlı formayla EURO 2024'te de devam ettirmişti.

Ancak Real Madrid'de istediği süreyi alamadı, Ancelotti ile tartıştığı ifade edildi.

Ancak Real Madrid'de istediği süreyi alamadı, Ancelotti ile tartıştığı ifade edildi.

2024-2025 sezonun ilk haftalarında karşılaşmalara direkt olarak başlayan milli futbolcu, ilerleyen günlerde adeta kulübeye hapsoldu. Gol ve asist katkısı gelmeyince Ancelotti, genç yıldızı arka plana attı, bazı maçlarda oyuna dahi almadı. İspanya'da basın, İtalyan teknik adamla Arda'nın ciddi bir tartışma yaşadığını belirtti.

Çok konuşulacak bir iddia daha geldi.

Çok konuşulacak bir iddia daha geldi.

İspanyol gazeteci Eduardo Inda Ancelotti'nin 'ruh ve fizikten yoksun' olduğu gerekçesiyle Arda'yı pek sevmediği dile getirildi:

'Bana Arda Güler'le ilgili bir sorun olduğu, durumundan dolayı oldukça kızgın olduğu ve çok az oynadığı söylendi. Oynadığı 13 maçın ikisine ilk 11'de başladı, Real Madrid'in oynadığı 1,170 dakikanın 290 dakikasında oynadı. Onunla ilgili bir sorun var. Bana koçun oyuncuyu pek sevmediği söylendi. Geçen sezonun sonu iyiydi. Koç onu pek sevmiyor çünkü ruh ve fizikten yoksun olduğunu söylüyor.' 

Arda, "sorun yok" demişti.

Arda, "sorun yok" demişti.

Milli Takım'ın Karadağ maçı öncesinde Montella ile basın toplantısına katılan 19 yaşındaki oyuncuya Madrid ekibindeki geleceği sorulmuş, kendisi de soruyu şu sözlerle cevaplamıştı: 

'Hocamla aramda hiçbir sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Orada her şey yolunda. Tabii ki her maç oynamak isterim ama hiçbir problem yok. Milli takıma da hizmet etmek istiyorum, goller, asistler yapmak istiyorum.'

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