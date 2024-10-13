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Mesut Özil'den "Messi mi Ronaldo mu?" Sorusunda Milli Yıldızın Adını Verdi!

Mesut Özil'den "Messi mi Ronaldo mu?" Sorusunda Milli Yıldızın Adını Verdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 09:39

Mesut Özil, 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusunda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in adını verdi.

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Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra vücut geliştirmeye yönelen Mesut Özil, sosyal medyada yine dikkatleri üzerine çekti.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra vücut geliştirmeye yönelen Mesut Özil, sosyal medyada yine dikkatleri üzerine çekti.

Karabağ kulübüne misafir olan eski oyuncu, bir etkinlikte futbolseverlerle buluştu.

Karabağ kulübüne misafir olan eski oyuncu, bir etkinlikte futbolseverlerle buluştu.

Kendisine "Messi mi Ronaldo mu?" sorusu soruldu.

Kendisine "Messi mi Ronaldo mu?" sorusu soruldu.

Özil, "Arda Güler" cevabını verdi. Yanıt, etkinlikteki izleyicilerden büyük alkış aldı.

Özil, "Arda Güler" cevabını verdi. Yanıt, etkinlikteki izleyicilerden büyük alkış aldı.

İşte o anlar 👇

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