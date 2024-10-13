Mesut Özil'den "Messi mi Ronaldo mu?" Sorusunda Milli Yıldızın Adını Verdi!
Mesut Özil'den "Messi mi Ronaldo mu?" Sorusunda Milli Yıldızın Adını Verdi!
Mesut Özil, 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusunda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in adını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra vücut geliştirmeye yönelen Mesut Özil, sosyal medyada yine dikkatleri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karabağ kulübüne misafir olan eski oyuncu, bir etkinlikte futbolseverlerle buluştu.
Kendisine "Messi mi Ronaldo mu?" sorusu soruldu.
Özil, "Arda Güler" cevabını verdi. Yanıt, etkinlikteki izleyicilerden büyük alkış aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın