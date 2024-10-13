Spiker Deniz Satar'ın Barış Alper'le Beckham'ı Karşılaştırması Sosyal Medya Gündem Oldu
Spiker Deniz Satar'ın Barış Alper'le Beckham'ı Karşılaştırması Sosyal Medya Gündem Oldu
Uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan, şu anda da kariyerine A Spor ekranlarında devam eden spiker Deniz Satar'ın, Barış Alper Yılmaz ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024, yaza damga vurmuştu.
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Barış Alper, en çok konuşulan isimlerin başında gelmişti.
Deniz Satar'ın son programında yaptığı yorum çok konuşuldu.
Açıklamasına gelen yorumlar 👇
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