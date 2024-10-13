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Spiker Deniz Satar'ın Barış Alper'le Beckham'ı Karşılaştırması Sosyal Medya Gündem Oldu

Spiker Deniz Satar'ın Barış Alper'le Beckham'ı Karşılaştırması Sosyal Medya Gündem Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 11:04

Uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan, şu anda da kariyerine A Spor ekranlarında devam eden spiker Deniz Satar'ın, Barış Alper Yılmaz ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024, yaza damga vurmuştu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024, yaza damga vurmuştu.

14 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca süren turnuvada mutlu sona ulaşan takım, İspanya olmuştu. Milliler, dev organizasyonun çeyrek finalinde Hollanda'ya kaybetmişti. Tüm dünyanın büyük heyecanla takip ettiği şampiyonada genç futbolcularımız performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Barış Alper, en çok konuşulan isimlerin başında gelmişti.

Barış Alper, en çok konuşulan isimlerin başında gelmişti.

Galatasaray'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, skora katkı yapamasa da mücadelesiyle takdir kazanmıştı.

Deniz Satar'ın son programında yaptığı yorum çok konuşuldu.

Deniz Satar'ın son programında yaptığı yorum çok konuşuldu.

Satar, “Barış Alper Yılmaz, kızların sevgilisi haline gelen bir isim. Bizim jenerasyonumuzda da David Beckham vardı.” dedi. 👇

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