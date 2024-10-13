Vincenzo Montella'dan Atakan Karazor Açıklaması Geldi: "Zeki Bir Futbolcu"
Vincenzo Montella'dan Atakan Karazor Açıklaması Geldi: "Zeki Bir Futbolcu"
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella'ya sorulan sorulardan biri de Atakan Karazor'du.
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Ibiza'da 18 yaşında bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu için yargılanan Atakan Karazor milli takıma çağrılmış ve büyük tepki toplamıştı.
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Atakan Karazor, Karadağ maçı kadrosuna alınmazken İzlanda maçı öncesi Montella'ya "Ne zaman oynayacak?" sorusu soruldu.
Montella, Atakan Karazor'u "Zeki bir oyuncu" diye tanımlarken "Adaptasyon sürecinde çok hızlı bir şekilde adapte olabileceğini biliyoruz" dedi.
Montella, ne zaman oynayacağına dair net bir cevap vermezken, "Takımın onun için biraz daha farklı bir konumda oynaması gerektiğini de biliyoruz. Ama kendisi de bizim oyun felsefemize adapte olabileceğini gördük" dedi.
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