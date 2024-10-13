Vincenzo Montella'dan Atakan Karazor Açıklaması Geldi: "Zeki Bir Futbolcu"

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella'ya sorulan sorulardan biri de Atakan Karazor'du.