Fatih Terim'in Tanju Çolak'ı Ağlattığı Gün İçin Flaş Açıklama Geldi

'Oturdum böyle dua ediyorum, 'Allahım bu uçağı düşür, kurban olayım. Türk futbolunun üniteleri burada, arada da ben kaynayayım bir şey olmaz' dedim. Uçak düşmedi, indik. Sırada bekliyoruz. Metin ve Ümit hoca, Fatih Terim ve ben varız. Haluk Ulusoy gitmişti. Siyah bir araç geldi, bunların hepsi bindi, tam ben binecekken Fatih hoca kapıyı kapattı. Üzüntüden ağlamaya başladım. Hemen Cemal Aydın'ı aradım ve 'bırakıyorum' dedim. Ben bunları yaşadım bir Avrupa gol kralı olarak.'