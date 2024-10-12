Fatih Terim'in Tanju Çolak'ı Ağlattığı Gün İçin Flaş Açıklama Geldi
Fatih Terim'in Tanju Çolak'ı Ağlattığı Gün İçin Flaş Açıklama Geldi
Türk futbolunun efsanelerinden Tanju Çolak, Ekol TV'de katıldığı programda çarpıcı bir Fatih Terim iddiasında bulundu. Açıklamaları, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.
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Tanju Çolak, Ekol TV'de katıldığı programda; 2007 yılında A2 milli takım teknik direktörlüğü görevi sırasında Terim tarafından yaşadığı zorlukları anlattı.
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Canlı yayında konuşan Çolak, halk tarafından sevgiyle karşılandığını ancak bu durumun Fatih Terim tarafından dışlanmasına neden olduğunu iddia etti:
Çolak ayrıca, 3 Ocak 2007'de Antalya'da bir organizasyona katılmak üzere uçağa bindiğinde, Fatih Terim ve yardımcılarının da orada olduğunu görünce oldukça gerginleştiğini ifade etti ve uçağın düşmesi için dua ettiğini söyledi:
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