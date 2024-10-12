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Fatih Terim'in Tanju Çolak'ı Ağlattığı Gün İçin Flaş Açıklama Geldi

Fatih Terim'in Tanju Çolak'ı Ağlattığı Gün İçin Flaş Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.10.2024 - 00:32

Türk futbolunun efsanelerinden Tanju Çolak, Ekol TV'de katıldığı programda çarpıcı bir Fatih Terim iddiasında bulundu. Açıklamaları, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

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Tanju Çolak, Ekol TV'de katıldığı programda; 2007 yılında A2 milli takım teknik direktörlüğü görevi sırasında Terim tarafından yaşadığı zorlukları anlattı.

Tanju Çolak, Ekol TV'de katıldığı programda; 2007 yılında A2 milli takım teknik direktörlüğü görevi sırasında Terim tarafından yaşadığı zorlukları anlattı.

Canlı yayında konuşan Çolak, halk tarafından sevgiyle karşılandığını ancak bu durumun Fatih Terim tarafından dışlanmasına neden olduğunu iddia etti:

Canlı yayında konuşan Çolak, halk tarafından sevgiyle karşılandığını ancak bu durumun Fatih Terim tarafından dışlanmasına neden olduğunu iddia etti:

'Beylerbeyi'nde yürürken namaz kılanların yanı sıra okuldan çıkan çocukların da benimle fotoğraf çektirmek için yanımda toplandığını gördüm. Bu durum Gündüz Tekin Onay'ın dikkatini çekti ve bana, 'Böyle bir sevgi varken Fatih Terim seni burada tutmaz' dedi.'

Çolak ayrıca, 3 Ocak 2007'de Antalya'da bir organizasyona katılmak üzere uçağa bindiğinde, Fatih Terim ve yardımcılarının da orada olduğunu görünce oldukça gerginleştiğini ifade etti ve uçağın düşmesi için dua ettiğini söyledi:

Çolak ayrıca, 3 Ocak 2007'de Antalya'da bir organizasyona katılmak üzere uçağa bindiğinde, Fatih Terim ve yardımcılarının da orada olduğunu görünce oldukça gerginleştiğini ifade etti ve uçağın düşmesi için dua ettiğini söyledi:

'Oturdum böyle dua ediyorum, 'Allahım bu uçağı düşür, kurban olayım. Türk futbolunun üniteleri burada, arada da ben kaynayayım bir şey olmaz' dedim. Uçak düşmedi, indik. Sırada bekliyoruz. Metin ve Ümit hoca, Fatih Terim ve ben varız. Haluk Ulusoy gitmişti. Siyah bir araç geldi, bunların hepsi bindi, tam ben binecekken Fatih hoca kapıyı kapattı. Üzüntüden ağlamaya başladım. Hemen Cemal Aydın'ı aradım ve 'bırakıyorum' dedim. Ben bunları yaşadım bir Avrupa gol kralı olarak.'

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