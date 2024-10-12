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Yasa Dışı Bahis Sponsorluğunu Galatasaray'a Getiren Firma TFF ile Anlaştı

Yasa Dışı Bahis Sponsorluğunu Galatasaray'a Getiren Firma TFF ile Anlaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
12.10.2024 - 20:02

Galatasaray’ın forma sırt reklam sponsoru olan illegal bahis firmasıyla yaptığı anlaşma ve sonrasında sponsorluğu iptal etmesinin ardından, TFF'den benzer bir hamle geldi.

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Geçtiğimiz ay Türkiye’nin en çok konuşulan konularından biri, Galatasaray’ın forma sırt reklam sponsoru olan illegal bahis firmasıyla yaptığı anlaşmaydı.

Geçtiğimiz ay Türkiye’nin en çok konuşulan konularından biri, Galatasaray’ın forma sırt reklam sponsoru olan illegal bahis firmasıyla yaptığı anlaşmaydı.

İllegal bahis firmasının Türkiye'deki işlemlerini yürüten ve Galatasaray dışındaki medya reklam planlamasını üstlenen Donanım Medya adlı reklam ajansının, Türkiye futbolunun en büyüğü ve söz sahibi olan TFF ile de anlaştığı ortaya çıktı.

İllegal bahis firmasının Türkiye'deki işlemlerini yürüten ve Galatasaray dışındaki medya reklam planlamasını üstlenen Donanım Medya adlı reklam ajansının, Türkiye futbolunun en büyüğü ve söz sahibi olan TFF ile de anlaştığı ortaya çıktı.

Ajansspor'un haberine göre Türkiye Milli Takımı'nın maçlarının LED reklam haklarını elinde bulunduran Donanım Medya, maçlar sırasında kendi reklamını sık sık yayınladı.

Ajansspor'un haberine göre Türkiye Milli Takımı'nın maçlarının LED reklam haklarını elinde bulunduran Donanım Medya, maçlar sırasında kendi reklamını sık sık yayınladı.

Türkiye - Karadağ A Milli Futbol Takımı maçının LED reklamlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu konuya dikkat çeken Donanım Medya adlı firmanın TFF ile anlaşması dikkat çekti.

Türkiye - Karadağ A Milli Futbol Takımı maçının LED reklamlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu konuya dikkat çeken Donanım Medya adlı firmanın TFF ile anlaşması dikkat çekti.

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Mehmet Erdem

Parayı veren düdüğü çalıyor.

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