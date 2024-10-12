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Gökkuşağı Temalı Formayı Ayrımcı Sözlerle İmzalamayan Futbolcu Süresiz Kadro Dışı Kaldı

Gökkuşağı Temalı Formayı Ayrımcı Sözlerle İmzalamayan Futbolcu Süresiz Kadro Dışı Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
12.10.2024 - 17:46

Alman futbolcu Kevin Behrens, bir taraftarın imzalatmak istediği LGBT temalı formayı 'Ben bu gay saçmalığını imzalamam' diyerek imzalamadığı için süresiz kadro dışı bırakıldı.

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Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 33 yaşındaki forveti Kevin Behrens, bir taraftarın gökkuşaklı formasını imzalamayı ayrımcı sözlerle reddetmesinin ardından beklemediği bir ceza ile karşılaştı.

Bundesliga ekibi Wolfsburg'un 33 yaşındaki forveti Kevin Behrens, bir taraftarın gökkuşaklı formasını imzalamayı ayrımcı sözlerle reddetmesinin ardından beklemediği bir ceza ile karşılaştı.

Behrens'in, "Bu tür gay tarzı bir şeyi imzalamam" şeklindeki sözleri Alman medyasında büyük yankı uyandırdı. Kulüp de "bu cümleyi" sahiplenmediğini ve felsefelerine uymadığını açıkladı.

Behrens'in, "Bu tür gay tarzı bir şeyi imzalamam" şeklindeki sözleri Alman medyasında büyük yankı uyandırdı. Kulüp de "bu cümleyi" sahiplenmediğini ve felsefelerine uymadığını açıkladı.

İmza gününde formayı ısrarla reddettiği söylenen oyuncu kendini savundu. Kulüp içindeki bir toplantıda sportif direktör Sebastian Schindzielorz ile bir araya gelen oyuncu, bu davranışının yanlış anlaşıldığını ve "eşcinsellere karşı herhangi bir karşıtlığı olmadığını" savundu.

İmza gününde formayı ısrarla reddettiği söylenen oyuncu kendini savundu. Kulüp içindeki bir toplantıda sportif direktör Sebastian Schindzielorz ile bir araya gelen oyuncu, bu davranışının yanlış anlaşıldığını ve "eşcinsellere karşı herhangi bir karşıtlığı olmadığını" savundu.

Wolfsburg, bu olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti ve Behrens'in kulübün değerlerine aykırı davrandığını söyleyerek Alman oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Wolfsburg, bu olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti ve Behrens'in kulübün değerlerine aykırı davrandığını söyleyerek Alman oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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