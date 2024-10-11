Nou Camp'ın İnşaatı Yetişmedi, Sözleşmedeki Madde Limak'a Günlük 1 Milyon Euro'ya Mal Olacak
Nou Camp'ın İnşaatı Yetişmedi, Sözleşmedeki Madde Limak'a Günlük 1 Milyon Euro'ya Mal Olacak
Barcelona'nın yenileme inşaatını üstlenen Türk firmanın, açılış için belirlenen tarihten sonraki her gün için 1 milyon Euro ceza ödeyeceği iddia edildi.
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İspanyol basınından El Confidencial'in haberine göre, Barcelona, Camp Nou'dan uzak kaldığı süre boyunca stadyum gelirlerinden yıllık 100 milyon Euro kayba uğradı.
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El Confidencial'in haberini derleyen Ajansspor'da ilginç detaylar yer aldı. Haberde yer alan bilgiye göre, Türk inşaat firması Limak'ın çalışmalarıyla yürütülen Camp Nou'nun açılış tarihi 29 Kasım 2024 olarak belirlenmişti; ancak stadyumun bu süre zarfında tamamlanması mümkün görünmüyor.
Stadyumun açılışı için en erken belirtilen tarih 2025 Şubat olurken en geç olarak belirtilen tarih ise 2025 Eylül olarak düşünülüyor.
Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre, stadyumun inşaat çalışmalarını üstlenen Türk firma Limak, geciken her gün için Barcelona kulübüne 1 milyon Euro ödemekle yükümlü. Bu cezaların uygulanmasının ise La Liga ekibinin yönetiminin elinde olduğu belirtildi.
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