A Milli Takım Samsun'da Oynanan Maçta Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti
A Milli Takım Samsun'da Oynanan Maçta Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti
A Milli Takım, Samsun'da Karadağ'ı ağırladı. Baştan sonra üstün bir futbol oynadığımız gecede İrfan Can Kahveci'nin golüyle sonuca gittik.
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Samsun'da oynanan maçta rakibimiz Karadağ'dı. Uluslar Ligi'nde lider olarak çıktığımız maçta grup sonuncusu Karadağ'a şans tanımadık.
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Millilerimiz maçta Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ilk on biriyle başladı.
Başlangıç on birinin yanı sıra Montella'nın oyuna müdahaleleri de sonuca giden yolda etkili oldu. Değişiklikler maça direkt etki etti.
Karadağ'ın kalemize gelmekte zorluk çektiği maçta üst üste pozisyonlar bulduk ancak gol 69.dakikada Kenan Yıldız'ın şutunu tamamlayan İrfan Can'ın ayağından geldi.
Bu sonuçla millilerimiz puanını 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Karadağ ise üç maç sonunda sıfır puanda kaldı.
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Golden sonra da baskılarını sürdüren millilerimiz gol bulamasa da yarattığı pozisyonlarla göz doldurmayı başardı.
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