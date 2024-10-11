Zehra Güneş'e "Telefonundaki En Ünlü Kim?" Sorusu Soruldu, Cevabı Şaşırttı
Zehra Güneş'e "Telefonundaki En Ünlü Kim?" Sorusu Soruldu, Cevabı Şaşırttı
Milli voleybolcu Zehra Güneş, TRT Spor Yıldız'da katıldığı programda merak edilen soruları yanıtladı. Programın 'Hızlı Sorular' bölümünde Güneş'e, 'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusu soruldu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, TRT Spor Yıldız'da katıldığı "Hızlı Sorular" köşesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Zehra, Sultanlar Ligi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak Gözde Kırdar'ı gösterdi. Ayrıca, diğer oyuncular arasında Malgorzata Glinka, Ekaterina Gamova ve Eleonora Lo Bianco'yu da sıraladı.
Zehra, hangi oyuncuların özelliklerini almak istediği sorusuna Gözde Kırdar'ın sahadaki karakterini, Arina Fedorovtseva'nın servisini, Melissa Vargas'ın atağını ve Gabi Guimarães'in manşetini alabileceğini belirtti.
Programdaki en çok dikkat çeken bölüm ise "Rehberindeki en ünlü kişi kim?" sorusuydu. Etrafındakilerin önerilerine "O, kadar ünlü değil o" diyen Zehra, rehberini kontrol ettikten sonra Arda Turan yanıtı verdi.
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