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TFF Başkanı Yabancı VAR Hakemi Taleplerine Son Noktayı Koydu

TFF Başkanı Yabancı VAR Hakemi Taleplerine Son Noktayı Koydu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
11.10.2024 - 19:58

Son dönemde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sıkça dile getirdiği yabancı hakem ya da yabancı VAR hakemi talebine bugün ibrahim Hacıosmanoğlu'ndan yanıt geldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin yeniden görev alıp almayacağına dair verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin yeniden görev alıp almayacağına dair verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, "yabancı teknik direktör geliyor, milli takımı bile yabancı bir isim çalıştırıyor, yabancı hakem neden olmasın?" demişti. Bu gündemin ardından Hacıosmanoğlu tartışmalara noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, "yabancı teknik direktör geliyor, milli takımı bile yabancı bir isim çalıştırıyor, yabancı hakem neden olmasın?" demişti. Bu gündemin ardından Hacıosmanoğlu tartışmalara noktayı koydu.

Hacıosmanoğlu, “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” cevabını verdi.

Hacıosmanoğlu, “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” cevabını verdi.

Samsunspor'un tesislerinde yaptığı konuşmada altyapı yatırımına da değinen Hacıosmaoğlu, "Futbolun bu altyapı yatırımı sayesinde gençlerin yetiştirilmesinin, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının yolunu açacağına inanıyoruz" dedi.

Samsunspor'un tesislerinde yaptığı konuşmada altyapı yatırımına da değinen Hacıosmaoğlu, "Futbolun bu altyapı yatırımı sayesinde gençlerin yetiştirilmesinin, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının yolunu açacağına inanıyoruz" dedi.

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