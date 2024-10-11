Fenerbahçe'de Sözleşme Uzatıp Uzatmayacağı Gündem Olan Osayi Samuel'e Sevgili Engeli
Fenerbahçe'de Sözleşme Uzatıp Uzatmayacağı Gündem Olan Osayi Samuel'e Sevgili Engeli
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel bilmecesi sürüyor. Yıldız oyuncunun kalıp kalmayacağı merak konusu olurken haberlerde 'sevgili' detayı paylaşılmaya başlandı.
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2020-21 sezonu ara transfer döneminde QPR'den 508 bin euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi Haziran 2025'te tamamlanacak.
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Hakkında Galatasaray iddiaları da olan oyuncu sosyal medya hesabından jet bir yalanlama da yaptı. Osayi, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 'sus işareti yapan yüz' emojisi ile sarı-lacivert kalpleri ekleyerek iddiaları yalanladı.
Nijeryalı sağ bek için birçok takım sıraya girdi. Championship takımı Norwich City ile Fransız kulübü Lens, 26 yaşındaki oyuncuyu ara transfer döneminde kadrolarına katmak için planlar yapıyor ve sezon sonunda bedelsiz olarak almak için harekete geçmeyi düşünüyor.
Osayi'nin önünde iki seçenek bulunuyor. Yıldız futbolcu, sevgilisinin İstanbul'dan ayrılmak istememesi nedeniyle İngiltere'den gelen tekliflerin resmi hale gelmesini bekliyor. Yıldız oyuncunun sevgilisi İngiltere'de yaşamak istediği, Osayi'nin de bu nedenle kafasının karışık olduğu iddia edildi.
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