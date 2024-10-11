Atakan Karazor Kadroda Yok: A Milli Takım'ın Karadağ Maçındaki 23 Kişilik Kadrosu Belli Oldu!

A Milli Futbol Takımımızın bu akşam Karadağ ile karşılaşacağı maç öncesi 23 kişilik kadrosu belli oldu. Cinsel saldırı davası devam ettiği gerekçesiyle son günlerin tartışılan ismi olan Atakan Karazor, 23 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.