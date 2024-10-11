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Atakan Karazor Kadroda Yok: A Milli Takım'ın Karadağ Maçındaki 23 Kişilik Kadrosu Belli Oldu!

Atakan Karazor Kadroda Yok: A Milli Takım'ın Karadağ Maçındaki 23 Kişilik Kadrosu Belli Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
11.10.2024 - 15:21

A Milli Futbol Takımımızın bu akşam Karadağ ile karşılaşacağı maç öncesi 23 kişilik kadrosu belli oldu. Cinsel saldırı davası devam ettiği gerekçesiyle son günlerin tartışılan ismi olan Atakan Karazor, 23 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde bu akşam saat 21.45'te Karadağ'ı konuk edecek.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde bu akşam saat 21.45'te Karadağ'ı konuk edecek.

Stuttgart forması giyen ve ilk kez milli takıma çağrılan Atakan Karazor'un aday kadroda yer alması ciddi tartışmalara yol açmıştı. Bazı yorumcular da davası devam eden Atakan Karazor'un aday kadroya davet edilmesine tepki göstermişti.

Stuttgart forması giyen ve ilk kez milli takıma çağrılan Atakan Karazor'un aday kadroda yer alması ciddi tartışmalara yol açmıştı. Bazı yorumcular da davası devam eden Atakan Karazor'un aday kadroya davet edilmesine tepki göstermişti.

Bu kararı eleştiren kişilerden biri de Ufuk Kaan Karacan'dı. Karacan, ''Atakan Karazor'un milli takımda olmasını kabul edemiyorum'' açıklamasını yapmıştı👇

Bu gelişmelerin üzerine A Milli Takım'ın bu akşam Karadağ ile oynayacağı maçın 23 kişilik kadrosu belli oldu👇

Atakan Karazor, Berke Özer ve Ahmed Kutucu 23 kişilik maç kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

Atakan Karazor, Berke Özer ve Ahmed Kutucu 23 kişilik maç kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

Montella'nın bu kararı ise sosyal medyada olumlu yorumlar aldı👇

Montella'nın bu kararı ise sosyal medyada olumlu yorumlar aldı👇
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