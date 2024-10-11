Ufuk Kaan Karacan'dan Davası Süren Atakan Karazor Açıklaması: ''Onun Olduğu Milli Takımı Kabul Edemiyorum''

A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Atakan Karazor, devam eden cinsel saldırı davası sebebiyle tartışmaların odağında olmaya devam ediyor. HT Spor ekranlarında yayınlanan bir programda, yorumcu Ufuk Kaan Karacan'dan bu konuyla ilgili çarpıcı bir yorum geldi.