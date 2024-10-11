Ufuk Kaan Karacan'dan Davası Süren Atakan Karazor Açıklaması: ''Onun Olduğu Milli Takımı Kabul Edemiyorum''
Ufuk Kaan Karacan'dan Davası Süren Atakan Karazor Açıklaması: ''Onun Olduğu Milli Takımı Kabul Edemiyorum''
A Milli Takım'a ilk kez çağrılan Atakan Karazor, devam eden cinsel saldırı davası sebebiyle tartışmaların odağında olmaya devam ediyor. HT Spor ekranlarında yayınlanan bir programda, yorumcu Ufuk Kaan Karacan'dan bu konuyla ilgili çarpıcı bir yorum geldi.
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Söz konusu dava, 2022 yazında Ibiza'da meydana gelen bir olayla başlamıştı. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, arkadaşıyla beraber 18 yaşında bir kadını istismar ettiği iddiasıyla tutuklandı.
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27 yaşındaki futbolcu, 6 hafta gözaltında kaldıktan sonra 50 bin Euro kefaletle serbest kalsa da davası İspanya'da devam ediyor.
Cinsel saldırı davası hala devam eden Atakan Karazor'un A Milli Takım'a çağrılmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, "Atakan'ın masum olduğuna inanıyoruz" açıklaması yapmıştı.
Tartışmalar sürerken bu konuya dair bir yorum da Ufuk Kaan Karacan'dan geldi. Karacan, Satır Arası adlı programda, ''Atakan Karazor'un olduğu milli takımı kabul edemiyorum'' açıklamasında bulundu.
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