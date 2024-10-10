Arda Güler'e Yanlışlıkla Arda Turan Diyen Kişi Goygoycuların Diline Düştü: ''Yengeye Elif Dedin Usta!''

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella ve genç yıldızımız Arda Güler basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sırasında bir kişinin Arda Güler'e yanlışlıkla ''Arda Turan'' demesi kahkahalara sebep oldu. O anları görenler, Kurtlar Vadisi dizisinden hatırladığımız ünlü ''Yengeye Elif dedin usta'' repliğini sosyal medyadan tekrar tekrar paylaştı!