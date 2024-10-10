Arda Güler, Karadağ Maçı Öncesi Basının Sorularını Yanıtladı: Ancelotti ile Aralarının İyi Olduğunu Açıkladı!

Arda Güler, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı maç öncesi basının sorularını yanıtladı. Genç yıldız, son dönemlerde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile sorun yaşadığı iddialarına da cevap verdi.