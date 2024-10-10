Arda Güler, Karadağ Maçı Öncesi Basının Sorularını Yanıtladı: Ancelotti ile Aralarının İyi Olduğunu Açıkladı!
Arda Güler, Karadağ Maçı Öncesi Basının Sorularını Yanıtladı: Ancelotti ile Aralarının İyi Olduğunu Açıkladı!
Arda Güler, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı maç öncesi basının sorularını yanıtladı. Genç yıldız, son dönemlerde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile sorun yaşadığı iddialarına da cevap verdi.
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UEFA Uluslar Ligi 4. Grup mücadelesinde Karadağ'ı ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımımızdan Arda Güler maç öncesi açıklamalarda bulundu.
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Son dönemlerde Carlo Ancelotti ile sorun yaşadığı söylenen genç yıldıza, ''Ancelotti ile gerginlik yaşadığın speküle ediliyor. Böyle bir şey var mı?" sorusu soruldu.
Genç yıldız, soruya verdiği yanıtla, hocasıyla gerginlik yaşadığı iddialarını net bir şekilde yalanladı ve Ancelotti ile aralarında bir problem olmadığını açıkladı.
Kariyer hedeflerine dair de konuşan Arda Güler, kariyerini bitirmeden önce A Milli Takım'la kupa kazanmak istediğini ve kendisine saha içinde hangi rol verilirse elinden geleni yapacağını söyledi.
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Son olarak Karadağ maçını kazanmak istediklerini belirten Arda Güler, "Yeniden Samsun'da olmak çok güzel. Kariyerimin en güzel gollerimden birini burada attım. İnşallah yarın da gol atarım ama öncelikle kazanmak istiyoruz. En büyük hedefimiz her maçı kazanmak" diye konuştu.
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