Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Emekliliğini Duyuran Rafael Nadal'a Özel Veda Paylaşımı Yaptı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Emekliliğini Duyuran Rafael Nadal'a Özel Veda Paylaşımı Yaptı!
Tenis dünyasının efsane ismi Rafael Nadal, 2024 sezonunun sonunda profesyonel kariyerini noktalayacağını duyurmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Instagram hesabından efsane tenisçiye özel bir veda paylaşımı yaptı.
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İspanyol Tenisçi Rafael Nadal'ın emekli olacağını duyurması birçok kişiyi derinden sarsarken, sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.
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Nadal'ın emeklilik açıklaması için paylaşım yapan isimlerden biri de Jose Mourinho oldu. Mourinho'nun Instagram üzerinden yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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