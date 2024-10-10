Filenin Sultanları'nda Tercihleri Yüzünden Eleştirilen Daniele Santarelli Yine Tepki Çekti!
Filenin Sultanları'nda Tercihleri Yüzünden Eleştirilen Daniele Santarelli Yine Tepki Çekti!
A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör Daniele Santarelli, YouTube'da Rafine TV'ye konuştu. İtalyan çalıştırıcı, programda 2024 performanslarını değerlendirdi. Alınan sonuçlar, sakatlıklar yüzünden kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi. Fakat, sözleri sosyal medyada voleybolseverler tarafından yine doğru bulunmadı.
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VNL, altıncılıkla noktalanmıştı.
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Olimpiyat Oyunları'ndan madalyasız dönülmüştü.
Daniele Santarelli'nin kararları gündem olmuştu.
Rafine TV'de açıklamalarda bulundu 👇
Yine tepkilerden kaçamadı 👇
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