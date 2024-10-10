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Filenin Sultanları'nda Tercihleri Yüzünden Eleştirilen Daniele Santarelli Yine Tepki Çekti!

Filenin Sultanları'nda Tercihleri Yüzünden Eleştirilen Daniele Santarelli Yine Tepki Çekti!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 16:10

A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör Daniele Santarelli, YouTube'da Rafine TV'ye konuştu. İtalyan çalıştırıcı, programda 2024 performanslarını değerlendirdi. Alınan sonuçlar, sakatlıklar yüzünden kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi. Fakat, sözleri sosyal medyada voleybolseverler tarafından yine doğru bulunmadı.

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VNL, altıncılıkla noktalanmıştı.

VNL, altıncılıkla noktalanmıştı.

Filenin Sultanları, 2023'te kupaya uzandığı turnuvadan 2024'te hüsranla ayrımıştı. Grup aşamasını 6. sırada bitiren milliler, çeyrek finale yükselme hakkı kazanmış, Polonya'ya kaybetmişti.

Olimpiyat Oyunları'ndan madalyasız dönülmüştü.

Olimpiyat Oyunları'ndan madalyasız dönülmüştü.

Ay-yıldızlılar, VNL'nin hemen ardından dünyanın en büyük spor organizasyonunda sahne almış, bu turnuvada ilk kez yarı finale yükselmeye hak kazanmıştı. Milliler, üçüncülük maçında Brezilya'ya 3-1 kaybetmiş ve kürsüye çıkma şansını kaçırmıştı.

Daniele Santarelli'nin kararları gündem olmuştu.

Daniele Santarelli'nin kararları gündem olmuştu.

İtalyan çalıştırıcının mücadelelerde oyunculara verdiği süre, kadro tercihi, üst üste yaşanan sakatlıklar turnuva boyunca eleştirilmişti.

Rafine TV'de açıklamalarda bulundu 👇

Rafine TV'de açıklamalarda bulundu 👇

'Türkiyede bunu gerçekten biliyordum ama bu kadarını hayal edemezdim. Bunun benim işim olduğunu çok iyi biliyorum. Kaybetsek de kazansak da işimi iyi bir şekilde yapmam gerekiyor, kötü mesaj almamak veya eleştirilmemek için işimi iyi bir şekilde yapmıyorum.

Kendim hakkında konuşuyorum ama oyuncular hakkında da konuşmak istiyorum çünkü bu benim işim, 43 yaşındayım. Yani 20 yaşında değilim, oyuncu değilim, çok fazla tecrübem var. Tamam içimde çok fazla duygu hissediyorum, gerçekten duygusalım. Ama düşünüyorum da eğer benim için eleştiri almak biraz zorsa bu oyuncular için daha da zor. Onlar 20 yaşında, çok gençler ve gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar.

Bazı anlarda iyi mesajlar almak gerçekten çok güzel ama durum o kadar iyi olmayınca bu kadar çok eleştiri almak benim için pek iyi değil. Sanırım çok iyi anladım ki ülkenin belki de %90'ı, insanların %90'ı bu yaz gerçekten yaptıklarımızdan memnun. Konuşmamız gereken %10'luk bir kesim var ki bu gerçekten uzun sürecek bir yol.'

Yine tepkilerden kaçamadı 👇

Yine tepkilerden kaçamadı 👇
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