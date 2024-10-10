Filenin Sultanları'nda Tercihleri Yüzünden Eleştirilen Daniele Santarelli Yine Tepki Çekti!

'Türkiyede bunu gerçekten biliyordum ama bu kadarını hayal edemezdim. Bunun benim işim olduğunu çok iyi biliyorum. Kaybetsek de kazansak da işimi iyi bir şekilde yapmam gerekiyor, kötü mesaj almamak veya eleştirilmemek için işimi iyi bir şekilde yapmıyorum.

Kendim hakkında konuşuyorum ama oyuncular hakkında da konuşmak istiyorum çünkü bu benim işim, 43 yaşındayım. Yani 20 yaşında değilim, oyuncu değilim, çok fazla tecrübem var. Tamam içimde çok fazla duygu hissediyorum, gerçekten duygusalım. Ama düşünüyorum da eğer benim için eleştiri almak biraz zorsa bu oyuncular için daha da zor. Onlar 20 yaşında, çok gençler ve gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yapmak istiyorlar.

Bazı anlarda iyi mesajlar almak gerçekten çok güzel ama durum o kadar iyi olmayınca bu kadar çok eleştiri almak benim için pek iyi değil. Sanırım çok iyi anladım ki ülkenin belki de %90'ı, insanların %90'ı bu yaz gerçekten yaptıklarımızdan memnun. Konuşmamız gereken %10'luk bir kesim var ki bu gerçekten uzun sürecek bir yol.'