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Sürpriz Karar: Tenisin Efsane İsmi Nadal Kariyerini Noktaladığını Açıkladı

Sürpriz Karar: Tenisin Efsane İsmi Nadal Kariyerini Noktaladığını Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 13:04

Tenis dünyasının efsane isimlerinden Rafael Nadal, hayranlarını üzecek bir karar aldı. Yıldız sporcu, profesyonel kariyerine nokta koydu.

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22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, emeklilik kararı aldı.

22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, emeklilik kararı aldı.

Kariyerinde 14 kez Fransa Açık'ta şampiyon olan ve toplamda 92 ATP turnuvası kazanan İspanyol raket, tenis dünyasının en başarılı sporcuları arasında yer alıyordu.

Nadal'ın sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı 👇

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