Sürpriz Karar: Tenisin Efsane İsmi Nadal Kariyerini Noktaladığını Açıkladı
Sürpriz Karar: Tenisin Efsane İsmi Nadal Kariyerini Noktaladığını Açıkladı
Tenis dünyasının efsane isimlerinden Rafael Nadal, hayranlarını üzecek bir karar aldı. Yıldız sporcu, profesyonel kariyerine nokta koydu.
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22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Nadal, emeklilik kararı aldı.
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Nadal'ın sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımı 👇
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