Osmaniyespor ile Diyarbekirspor Arasında Oynanan Ziraat Türkiye Kupası Maçında Şok Olay: Sahadan Çekildiler!
Osmaniyespor ile Diyarbekirspor Arasında Oynanan Ziraat Türkiye Kupası Maçında Şok Olay: Sahadan Çekildiler!
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşılaştı. Uzatmalara giden maçın 120. dakikasında futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı ve Diyarbekirspor hakeme kızıp sahadan çekildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osmaniyespor ile Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında karşı karşıya geldi. Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Turu geçen takımı belirlemek için maç uzatmalara gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev sahibi Osmaniyespor, uzatmaların ilk yarısı oynanırken 102. dakikada Ali Kuçik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın son anlarında tansiyon ciddi derecede yükselirken, Diyarbekirspor 120. dakikada sahadan çekildi.
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Diyarbekirspor teknik heyeti, hakemin kararlarına tepki göstermek için takımı sahadan çekti.
Müsabaka yarıda kalırken, maçın gözlemcisi hakemle bir görüşme yaptı ve her iki takım da soyunma odasının yolunu tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuk ekibin sahadan çekilmesiyle birlikte ev sahibi Osmaniyespor'un tur atlaması beklenirken, sahadan çekilen Diyarbekirspor'a verilecek ceza belirsizliğini koruyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın