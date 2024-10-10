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Osmaniyespor ile Diyarbekirspor Arasında Oynanan Ziraat Türkiye Kupası Maçında Şok Olay: Sahadan Çekildiler!

Osmaniyespor ile Diyarbekirspor Arasında Oynanan Ziraat Türkiye Kupası Maçında Şok Olay: Sahadan Çekildiler!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
10.10.2024 - 17:15

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Osmaniyespor ile Diyarbekirspor karşılaştı. Uzatmalara giden maçın 120. dakikasında futbol sahalarında ender görülecek bir olay yaşandı ve Diyarbekirspor hakeme kızıp sahadan çekildi.

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Osmaniyespor ile Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında karşı karşıya geldi. Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Turu geçen takımı belirlemek için maç uzatmalara gitti.

Osmaniyespor ile Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında karşı karşıya geldi. Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Turu geçen takımı belirlemek için maç uzatmalara gitti.

Ev sahibi Osmaniyespor, uzatmaların ilk yarısı oynanırken 102. dakikada Ali Kuçik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın son anlarında tansiyon ciddi derecede yükselirken, Diyarbekirspor 120. dakikada sahadan çekildi.

Ev sahibi Osmaniyespor, uzatmaların ilk yarısı oynanırken 102. dakikada Ali Kuçik'in attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın son anlarında tansiyon ciddi derecede yükselirken, Diyarbekirspor 120. dakikada sahadan çekildi.

İşte o anlar 👇

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Diyarbekirspor teknik heyeti, hakemin kararlarına tepki göstermek için takımı sahadan çekti.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Diyarbekirspor teknik heyeti, hakemin kararlarına tepki göstermek için takımı sahadan çekti.

Müsabaka yarıda kalırken, maçın gözlemcisi hakemle bir görüşme yaptı ve her iki takım da soyunma odasının yolunu tuttu.

Müsabaka yarıda kalırken, maçın gözlemcisi hakemle bir görüşme yaptı ve her iki takım da soyunma odasının yolunu tuttu.
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Konuk ekibin sahadan çekilmesiyle birlikte ev sahibi Osmaniyespor'un tur atlaması beklenirken, sahadan çekilen Diyarbekirspor'a verilecek ceza belirsizliğini koruyor.

Konuk ekibin sahadan çekilmesiyle birlikte ev sahibi Osmaniyespor'un tur atlaması beklenirken, sahadan çekilen Diyarbekirspor'a verilecek ceza belirsizliğini koruyor.

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