Bazı Ülkeler Bayraklarında Olmayan Renkleri Neden Milli Takım Formalarında Giyiyor?
Bazı Ülkeler Bayraklarında Olmayan Renkleri Neden Milli Takım Formalarında Giyiyor?
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İtalya Milli Takımı’nın gök mavisi formaları, Savoy Hanedanı’na bir saygı duruşu niteliğindedir. Bu hanedan, İtalya’nın birleşmesinde büyük rol oynamış ve İtalyan Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük etmiştir.
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Ayrıca mavi, İtalya Cumhurbaşkanlığı'nın da resmi rengi olduğundan İtalya’nın mavi forması, ülkenin tarihine ve liderlerine duyduğu saygıyı simgeler.
Hollanda'nın turuncu forması, aslında bayrakta hiç bulunmayan bir renk olmasına rağmen ülkenin kimliğiyle özdeşleşmiştir. Bu rengin kökeni ise Hollanda Kraliyet Ailesi’ne ve özellikle 16. yüzyıldaki direniş hareketine dayanır.
William van Oranje, İspanya’ya karşı yürütülen Seksen Yıl Savaşları'nda büyük bir liderlik sergileyerek Hollanda’nın temellerini atmıştır.
Tarihsel bağ, Hollanda Milli Takımı'nın "Portakallar" lakabıyla anılmasına ve turuncu formalar giymesine neden olmuştur.
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Japonya bayrağı kırmızı ve beyaz renklerden oluşurken, milli takım formalarının mavi renkte olması dikkat çekicidir. Tercihin kökeni 1930'lu yıllara, Uzakdoğu Oyunları'na dayanır.
O dönem kırmızı ve beyaz formalar yaygınken, Japonya ayrışmak için mavi renkli formalar kullanmayı tercih etti.
Almanya Milli Takımı'nın beyaz forması da dikkat çekici bir başka örnektir. Beyaz renk, Alman bayrağında yer almasa da Prusya Krallığı’na duyulan saygıyı simgeler.
Tarih boyunca Prusya, Almanya’nın askeri ve siyasi liderliği açısından önemli bir konumda olmuştur. Bu nedenle Alman milli takımı, beyaz formayı giymeye devam ederek Prusya’ya olan bağlılıklarını ve saygılarını gösterir.
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