Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Fenerbahçeliler özlemiş belli ki 🫤
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Gerçekten bir anda nasıl unutuldu? 😐
3. Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Palmer...
4. Futbolla yatıp kalkanların gördüğü 😂
5. Nasıl ama? 👌
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlk gol heyecanı bir başka 😂
7. Ne oldu bu adama?
8. Hem skor hem de oyun olarak berbat bir haftaydı desek yanlış olmaz 👎
9. Muhteşem oynuyor 🚀🧿
10. 😂😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Maç iptal oldu ama oynansa yaşanır gibiydi 😂
12. Eski halinden eser yok ne yazık ki 😐
13. Yorumsuz...
14. İnanılmaz uymuş 👌
15. Hangi sonuca şaşırsak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın