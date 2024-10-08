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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 21:56

Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış? 🙌🚀

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1. Fenerbahçeliler özlemiş belli ki 🫤

1. Fenerbahçeliler özlemiş belli ki 🫤
twitter.com

2. Gerçekten bir anda nasıl unutuldu? 😐

2. Gerçekten bir anda nasıl unutuldu? 😐
twitter.com

3. Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Palmer...

3. Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Palmer...
twitter.com

4. Futbolla yatıp kalkanların gördüğü 😂

4. Futbolla yatıp kalkanların gördüğü 😂
twitter.com

5. Nasıl ama? 👌

5. Nasıl ama? 👌
twitter.com
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6. İlk gol heyecanı bir başka 😂

6. İlk gol heyecanı bir başka 😂
twitter.com

7. Ne oldu bu adama?

7. Ne oldu bu adama?
twitter.com

8. Hem skor hem de oyun olarak berbat bir haftaydı desek yanlış olmaz 👎

8. Hem skor hem de oyun olarak berbat bir haftaydı desek yanlış olmaz 👎
twitter.com

9. Muhteşem oynuyor 🚀🧿

9. Muhteşem oynuyor 🚀🧿
twitter.com

10. 😂😂

10. 😂😂
twitter.com
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11. Maç iptal oldu ama oynansa yaşanır gibiydi 😂

11. Maç iptal oldu ama oynansa yaşanır gibiydi 😂
twitter.com

12. Eski halinden eser yok ne yazık ki 😐

12. Eski halinden eser yok ne yazık ki 😐
twitter.com

13. Yorumsuz...

13. Yorumsuz...
twitter.com

14. İnanılmaz uymuş 👌

14. İnanılmaz uymuş 👌
twitter.com

15. Hangi sonuca şaşırsak?

15. Hangi sonuca şaşırsak?
twitter.com
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