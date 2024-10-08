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Beşiktaş Gol Yiyince Sinirden Yastıkları Fırlatan Minik Taraftar Annesinden Ceza Aldığını Açıkladı

Beşiktaş Gol Yiyince Sinirden Yastıkları Fırlatan Minik Taraftar Annesinden Ceza Aldığını Açıkladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 19:09

6 yaşındaki fanatik Beşiktaşlı Ömer Doruk'un Gaziantep FK maçını izlerken sinirlerine hakim olamayışı, sosyal medyada viral olmuştu. Ömer, annesinden ceza aldığını paylaştı.

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Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 8. haftada Gaziantep FK'ya konuk olmuştu.

Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 8. haftada Gaziantep FK'ya konuk olmuştu.
cdnuploads.aa.com.tr

Siyah-beyazlılar, mücadelenin son dakikasında ev sahibi ekipten Maxim'i durduramamış, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Siyah-beyazlılar, mücadelenin son dakikasında ev sahibi ekipten Maxim'i durduramamış, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
cdnuploads.aa.com.tr

Karşılaşma sonrası, sosyal medyada 6 yaşındaki Ömer Doruk'un öfkesi gündem olmuştu.

Karşılaşma sonrası, sosyal medyada 6 yaşındaki Ömer Doruk'un öfkesi gündem olmuştu.

Minik Beşiktaşlı, yastıkları fırlattığı için annesinin iki maç ceza verdiğini açıkladı. 👇

Kendisine birçok yorum geldi 😂

Kendisine birçok yorum geldi 😂
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garibann

indirme annesi cezasını ileride daha çok maç kaçırır yoksa