Beşiktaş Gol Yiyince Sinirden Yastıkları Fırlatan Minik Taraftar Annesinden Ceza Aldığını Açıkladı
Beşiktaş Gol Yiyince Sinirden Yastıkları Fırlatan Minik Taraftar Annesinden Ceza Aldığını Açıkladı
6 yaşındaki fanatik Beşiktaşlı Ömer Doruk'un Gaziantep FK maçını izlerken sinirlerine hakim olamayışı, sosyal medyada viral olmuştu. Ömer, annesinden ceza aldığını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 8. haftada Gaziantep FK'ya konuk olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siyah-beyazlılar, mücadelenin son dakikasında ev sahibi ekipten Maxim'i durduramamış, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Karşılaşma sonrası, sosyal medyada 6 yaşındaki Ömer Doruk'un öfkesi gündem olmuştu.
Minik Beşiktaşlı, yastıkları fırlattığı için annesinin iki maç ceza verdiğini açıkladı. 👇
Kendisine birçok yorum geldi 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
indirme annesi cezasını ileride daha çok maç kaçırır yoksa