Voleybol Takımındaki Bir Oyuncu Neden Tüm Takımın Aksine Farklı Renkte Forma Giyer?
Voleybol Takımındaki Bir Oyuncu Neden Tüm Takımın Aksine Farklı Renkte Forma Giyer?
Eğer bir takım sporu izlerken bir oyuncunun farklı renkte forma giydiğini fark ettiyseniz, büyük olasılıkla o oyuncu bir kalecidir.
Ancak voleybolda kaleci olmadığına göre, bu farklı renk neden var?
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Voleybolda, farklı renkte forma giyen oyuncu kaleci değil, savunma uzmanı olan "libero"dur. 1998'de uluslararası olarak tanıtılan bu pozisyon, daha uzun ve daha detaylı rallilerin (servisten oyunun bitişine kadar geçen tüm hareketler) teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
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Liberolar sadece savunma konusunda yetenekli olmakla kalmaz, aynı zamanda sahadaki en iyi pasörlerden biridir ve hücum oyunlarının hazırlanmasında kritik rol oynarlar.
Ancak bu oyuncuların kurallar gereği yapamayacakları birkaç şey vardır: servis atmak, blok yapmak, smaç vurmak veya top tamamen ağın üstündeyken herhangi bir hücum hareketi gerçekleştirmek.
Voleybolda oyuncular sürekli yer değiştirir ve liberolar, oyuna sınırsız sayıda girip çıkabilirler. Normal oyuncu değişiklikleri yerine yapılan bu giriş çıkışlara "yerine geçme" denir ve takımın genel oyuncu değiştirme sayısına katkıda bulunmaz.
Sürekli değişen bu pozisyonları hakemlerin takip etmesi zor olabileceğinden, liberoların diğer oyuncularla aynı formayı giymesi işleri karıştırabilirdi.
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Ayrıca liberoların yapamayacağı birçok hareket olduğu için hakemlerin onları kolayca ayırt edebilmesi gerekir.
Bu yüzden FIVB kuralları, liberoların takımın geri kalanından "farklı baskın bir renkte" forma giymesini zorunlu kılar.
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