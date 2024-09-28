Düşününce Bile Tüylerimiz Diken Diken Oldu: Kara Tahtanın Tırnakla Kazınması Neden Rahatsız Edici Gelir?
Düşününce Bile Tüylerimiz Diken Diken Oldu: Kara Tahtanın Tırnakla Kazınması Neden Rahatsız Edici Gelir?
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Bu rahatsız edici sesin sıklığı, bebek ağlaması ya da insan çığlıkları gibi hayatta kalma içgüdüsüyle ilgili seslerle aynı frekansta.
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İnsanlar bu tür frekanslara karşı daha duyarlı hale gelmiş olabilir çünkü bu sesleri duyduğumuzda bir tehlikeye ya da yardıma muhtaç bir duruma karşı hızla tepki verebiliyoruz.
İşkence gibi sesin rahatsızlık vermesinin bir diğer sebebi ise kulak kanallarımızın yapısı olabilir. Yapılan bir araştırma; bu tür tiz seslerin, kulak kanallarımızın şekli nedeniyle daha rahatsız edici hale geldiğini öne sürüyor.
Çalışmaya katılan kişiler, farklı rahatsız edici seslere verdikleri tepkiler üzerine derecelendirmeler yaptı. Katılımcılar, tabak üzerinde çatalla kazınma ya da köpükten çıkan gıcırtılar gibi sesleri dinlediler.
Ancak en çok rahatsızlık veren sesler kara tahtaya tırnakla kazınma ve tebeşir sesleri oldu. Araştırmacılar, bu iki rahatsız edici sesi alıp frekanslarını değiştirdiler ve katılımcılara seslerin aslında modern müzik parçalarından olduğunu söylediler.
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Dinleyiciler sesin kaynağına göre farklı tepkiler vermelerine rağmen, vücutları hala aynı rahatsızlık verici sinyalleri gösteriyordu.
Dinleyicilerin cilt iletkenlikleri, kalp atış hızları ve kan basınçları incelendiğinde, rahatsız edici seslerin fiziksel bir stres tepkisi oluşturduğu açıkça görüldü.
Bu da demek oluyor ki bu sesler yalnızca zihinsel değil, aynı zamanda ölçülebilir fizyolojik bir tepkiye yol açıyor.
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