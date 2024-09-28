Bilim İnsanları Bile Şaşkın: Tuz Çöllerinde Bal Peteği Desenleri Oluşmasının Sebebi Nedir?
Bilim İnsanları Bile Şaşkın: Tuz Çöllerinde Bal Peteği Desenleri Oluşmasının Sebebi Nedir?
Dünyanın dört bir yanındaki tuz çöllerinde oluşan ve bilim insanlarını bile şaşkına çeviren bu tuhaf bal peteği desenlerinin sırrı nihayet çözüldü. Peki, doğanın bu büyüleyici düzeni nasıl oluşuyor?
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Tuz çölleri, bir zamanlar su kütlelerinin (örneğin göller veya göletler) bulunduğu yerlerde oluşan düz, geniş alanlardır.
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Yıllarca yağmur yağmaması ve toprak altında suyun birikmesi nedeniyle yüzeydeki su buharlaşır ve geriye sadece tuz ve mineraller kalır.
Bu alanlar, güneşin altında parlayan kuru beyaz denizler gibi görünür ve genişlikleri izleyicileri büyüler. Ancak genişliğin üzerinde ortaya çıkan bal peteği desenleri, manzarayı daha da büyüleyici kılar.
Tuz çölü desenlerinin oluşumu yıllardır bilim insanlarının ilgisini çekiyor ama aynı zamanda pek çok soru işareti de doğuruyor.
Yeni araştırmalara göre tuz çöllerinde görülen bal peteği desenleri, yüzeyin hemen altında bulunan tuzlu suyun hareketi ile oluşuyor.
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Hareket, tuzlu su ve daha az tuzlu suyun yoğunluk farkından kaynaklanan bir tür konveksiyon akışıyla gerçekleşiyor.
Nasıl mı? Isınan suyun hareketini düşünün: Daha az yoğun olan sıcak su yüzeye doğru yükselirken, daha yoğun olan soğuk su dibe çöker.
Benzer şekilde tuzlu su daha yoğun olduğu için dibe doğru çekilirken, daha az yoğun olan tatlı su yukarı çıkar.
Peki, neden daire değil de çokgen? Eğer sadece bir konveksiyon akışı olsaydı, muhtemelen dairesel şekiller görürdük.
Ancak birden fazla akış aynı anda gerçekleştiğinde, sütunlar birbirlerine baskı yaparak altıgen bal peteği desenlerine dönüşürler.
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