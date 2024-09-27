Parlak Mavi Gözleriyle Tayland'dan Dünyaya Yayılan Siyam Kedisi

Siyam kedisi, tarih boyunca Tayland'ın kutsal tapınaklarında beslenen ve zarif özellikleriyle dikkat çeken bir kedi ırkıdır. Parlak mavi gözleri ve açık renkli tüyleri ile bu kediler, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

Peki, bu kedileri bu kadar özel kılan nedir?

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