200 Yılı Geçen Tarihiyle Datça'daki Sivil Mimari Örneği Mehmet Ali Ağa Konağı

Datça'nın tarihi ve kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan 'Mehmet Ali Ağa Konağı,' halk arasında 'Kocaev' olarak bilinir. 1791-1801 yılları arasında inşa edilen bu eşsiz yapı, geçmişin izlerini taşırken günümüzde müze otel olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Halil Kendir isimli kullanıcı Mehmet Ali Ağa Konağı’nı paylaşarak kültürel mirasımızı bir kez daha gündeme getirdi.

Hadi gelin, birlikte bu eşsiz mimarisi keşfedelim!