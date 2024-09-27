Kosova'nın Kuzey Mitroviça Belediyesi'nde Türkçe "Resmi Kullanımda Dil" Statüsüne Alındı

Kosova’da yüzyıllardır konuşulan Türkçe, bu karar ile daha da güçlü bir şekilde varlığını sürdürmeye devam edecek. Özellikle Evliya Çelebi'nin seyahatlerinde de söz ettiği gibi, bu bölge Türk kültürü ve dili açısından tarih boyunca önemli bir yere sahipti.