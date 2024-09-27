Kosova'nın Kuzey Mitroviça Belediyesi'nde Türkçe "Resmi Kullanımda Dil" Statüsüne Alındı
Kosova'nın Kuzey Mitroviça Belediyesi'nde Türkçe "Resmi Kullanımda Dil" Statüsüne Alındı
Kosova'nın Kuzey Mitroviça belediyesinde, Türkçe'nin resmî kullanımda dil olarak kabul edilmesi, özellikle Sırpların çoğunlukta olduğu bu bölgede Kosova Türkleri için tarihi bir adım olarak kaydedildi. Bu önemli gelişme, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan’ın önerisiyle oy çokluğuyla hayata geçirildi.
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Kosova Demokratik Türk Partisi’nin önerisiyle, Türkçe, Kuzey Mitroviça’da da resmî kullanımda dil statüsüne girdi. Bu karar, Kosova'nın çok etnikli yapısının bir kez daha vurgulanması anlamına geliyor.
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Bu gelişme, bölgede Türkçe’nin resmî belgelerde kullanılmasını kolaylaştıracak ve Türk toplumunun kültürel bağlarını korumasına olanak sağlayacak.
Kosova’da 30 yıldır yapılmayan nüfus sayımı, en son 2011 yılında yapıldı.
KDTP Milletvekili Enis Kervan ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkçe’nin bu bölgede daha geniş alanlarda kullanımını sağlayacak yeni yönergeler için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
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