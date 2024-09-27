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Kosova'nın Kuzey Mitroviça Belediyesi'nde Türkçe "Resmi Kullanımda Dil" Statüsüne Alındı

Kosova'nın Kuzey Mitroviça Belediyesi'nde Türkçe "Resmi Kullanımda Dil" Statüsüne Alındı

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
27.09.2024 - 17:22

Kosova'nın Kuzey Mitroviça belediyesinde, Türkçe'nin resmî kullanımda dil olarak kabul edilmesi, özellikle Sırpların çoğunlukta olduğu bu bölgede Kosova Türkleri için tarihi bir adım olarak kaydedildi. Bu önemli gelişme, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan’ın önerisiyle oy çokluğuyla hayata geçirildi.

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Kosova Demokratik Türk Partisi’nin önerisiyle, Türkçe, Kuzey Mitroviça’da da resmî kullanımda dil statüsüne girdi. Bu karar, Kosova'nın çok etnikli yapısının bir kez daha vurgulanması anlamına geliyor.

Kosova Demokratik Türk Partisi’nin önerisiyle, Türkçe, Kuzey Mitroviça’da da resmî kullanımda dil statüsüne girdi. Bu karar, Kosova'nın çok etnikli yapısının bir kez daha vurgulanması anlamına geliyor.

Kosova’daki Türkçe konuşan halklar için büyük bir kazanım olan bu karar, Prizren ve Mamuşa'dan sonra Kuzey Mitroviça'da da Türkçe’nin varlığını pekiştirdi.

Bu gelişme, bölgede Türkçe’nin resmî belgelerde kullanılmasını kolaylaştıracak ve Türk toplumunun kültürel bağlarını korumasına olanak sağlayacak.

Bu gelişme, bölgede Türkçe’nin resmî belgelerde kullanılmasını kolaylaştıracak ve Türk toplumunun kültürel bağlarını korumasına olanak sağlayacak.

Kosova’da yüzyıllardır konuşulan Türkçe, bu karar ile daha da güçlü bir şekilde varlığını sürdürmeye devam edecek. Özellikle Evliya Çelebi'nin seyahatlerinde de söz ettiği gibi, bu bölge Türk kültürü ve dili açısından tarih boyunca önemli bir yere sahipti.

Kosova’da 30 yıldır yapılmayan nüfus sayımı, en son 2011 yılında yapıldı.

Kosova’da 30 yıldır yapılmayan nüfus sayımı, en son 2011 yılında yapıldı.

Resmî sonuçlar açıklanmasa da, Kosova Türklerinin sayısının 20 bin ile 80 bin arasında olduğu düşünülüyor.

Kaynak

KDTP Milletvekili Enis Kervan ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkçe’nin bu bölgede daha geniş alanlarda kullanımını sağlayacak yeni yönergeler için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

KDTP Milletvekili Enis Kervan ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkçe’nin bu bölgede daha geniş alanlarda kullanımını sağlayacak yeni yönergeler için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Böylece özellikle kuzeyde yaşayan Türklerin haklarının korunmasını ve Kuzey Mitroviça’dan göç edenlerin geri dönmesi de  umut ediliyor.

Kosova'da Türkçe'nin resmi kullanımda statü kazanması, Kosova Türkleri için hem kültürel bir zafer hem de Kosova'nın çok kültürlü yapısının da bir göstergesi oldu. KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka'da konuyla ilgili düşüncelerini iletti👇🏻

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