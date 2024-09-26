Kendinizi Film Setinde Hissedeceğiniz Çin'in Zhongdong Mağara Köyü

Çin’in Guizhou eyaletinde bulunan Zhongdong, dünyadaki en ilginç köylerden biri olarak dikkat çekiyor. Son mağara köyü olarak bilinen bu yer, doğal güzellikleri ve benzersiz yaşam tarzıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Hükümetin yeniden yerleştirme çabalarına rağmen köylülerin burada kalma kararlılığı, Zhongdong'un hikayesini daha da ilginç kılıyor.

İşte bu eşsiz köy hakkında bilmeniz gerekenler!

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