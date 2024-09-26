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Kendinizi Film Setinde Hissedeceğiniz Çin'in Zhongdong Mağara Köyü

Kendinizi Film Setinde Hissedeceğiniz Çin'in Zhongdong Mağara Köyü

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
26.09.2024 - 17:22

Çin’in Guizhou eyaletinde bulunan Zhongdong, dünyadaki en ilginç köylerden biri olarak dikkat çekiyor. Son mağara köyü olarak bilinen bu yer, doğal güzellikleri ve benzersiz yaşam tarzıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Hükümetin yeniden yerleştirme çabalarına rağmen köylülerin burada kalma kararlılığı, Zhongdong'un hikayesini daha da ilginç kılıyor. 

İşte bu eşsiz köy hakkında bilmeniz gerekenler!

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Zhongdong, yüksek dağların arasında yer alan bir mağarada kurulmuş. Bu köyde 18 aile, karstik yapıların sağladığı doğal korunak içinde hayatlarını sürdürüyor.

Zhongdong, yüksek dağların arasında yer alan bir mağarada kurulmuş. Bu köyde 18 aile, karstik yapıların sağladığı doğal korunak içinde hayatlarını sürdürüyor.

Köylüler, burada yaşamanın zorluklarına rağmen geleneksel yaşam tarzlarını korumayı başarıyor.

Zhongdong, 1949 yılında köylülerin haydutlardan saklanmak için bu mağaraya yerleşmesiyle kuruldu.

Zhongdong, 1949 yılında köylülerin haydutlardan saklanmak için bu mağaraya yerleşmesiyle kuruldu.

O günden bu yana, köyde hayat, zorluklara rağmen devam ediyor. Geçmişte kapatılan okul, çocukların iki saat uzaklıktaki kasaba okullarına gitmelerine neden oldu.

Çin hükümeti, köylülerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için çeşitli yeniden yerleştirme projeleri geliştirse de, Zhongdong sakinleri bu teklifleri reddetti.

Çin hükümeti, köylülerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için çeşitli yeniden yerleştirme projeleri geliştirse de, Zhongdong sakinleri bu teklifleri reddetti.

Hükümet yetkililerinin birçok kez köyü ziyaret etmesine rağmen, köylüler kendi topraklarında kalmayı tercih ediyor.

Mağaranın sunduğu doğal ortam, köylülerin tarımsal bir yaşam sürdürmesine olanak tanıyor. Ayrıca Mağaranın sağladığı doğal koruma, köylülerin zor hava koşullarına karşı dayanıklılık göstermesine yardımcı oluyor.

Mağaranın sunduğu doğal ortam, köylülerin tarımsal bir yaşam sürdürmesine olanak tanıyor. Ayrıca Mağaranın sağladığı doğal koruma, köylülerin zor hava koşullarına karşı dayanıklılık göstermesine yardımcı oluyor.

Ahşap ve bambudan yapılan evlerin çoğu mağaranın girişine yakın konumda bulunuyor. 2000'lerin başına kadar elektrik köyde mevcut değildi.

Kendi kendine yeten bir yaşam tarzıyla, hayvanlar ve insanlar için gerekli tüm kaynakları burada bulmak mümkün.

Kendi kendine yeten bir yaşam tarzıyla, hayvanlar ve insanlar için gerekli tüm kaynakları burada bulmak mümkün.

Su ihtiyaçları, damlardan akan suyun birikmesiyle karşılanıyor. Tavuk, sığır ve domuz gibi hayvanlar, bu doğal ortamda bulunuyor.

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Deniz seviyesinden 2,1 kilometre yükseklikte bulunan mağaraya, küçük bir dağ yolundan yürüyerek 40 dakikada ulaşılabiliyor.

Deniz seviyesinden 2,1 kilometre yükseklikte bulunan mağaraya, küçük bir dağ yolundan yürüyerek 40 dakikada ulaşılabiliyor.

Ayrıca en yakın yerleşim alanı olan şehir ise arabayla bir saat uzaklıkta.

Zhongdong, doğanın ve insan iradesinin birleştiği bir yer olarak öne çıkıyor. Zamanla değişen dünyaya rağmen köylülerin geleneksel yaşam tarzlarını koruma konusundaki kararlılığı, bu köyü eşsiz kılıyor.

Zhongdong, doğanın ve insan iradesinin birleştiği bir yer olarak öne çıkıyor. Zamanla değişen dünyaya rağmen köylülerin geleneksel yaşam tarzlarını koruma konusundaki kararlılığı, bu köyü eşsiz kılıyor.

Eğer siz de alışılmışın dışında bir deneyim arıyorsanız, Zhongdong’u keşfetmek için bir yolculuğa çıkmayı düşünmelisiniz!

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