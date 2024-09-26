Kendinizi Film Setinde Hissedeceğiniz Çin'in Zhongdong Mağara Köyü
Kendinizi Film Setinde Hissedeceğiniz Çin'in Zhongdong Mağara Köyü
Çin’in Guizhou eyaletinde bulunan Zhongdong, dünyadaki en ilginç köylerden biri olarak dikkat çekiyor. Son mağara köyü olarak bilinen bu yer, doğal güzellikleri ve benzersiz yaşam tarzıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Hükümetin yeniden yerleştirme çabalarına rağmen köylülerin burada kalma kararlılığı, Zhongdong'un hikayesini daha da ilginç kılıyor.
İşte bu eşsiz köy hakkında bilmeniz gerekenler!
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Zhongdong, yüksek dağların arasında yer alan bir mağarada kurulmuş. Bu köyde 18 aile, karstik yapıların sağladığı doğal korunak içinde hayatlarını sürdürüyor.
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Zhongdong, 1949 yılında köylülerin haydutlardan saklanmak için bu mağaraya yerleşmesiyle kuruldu.
Çin hükümeti, köylülerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için çeşitli yeniden yerleştirme projeleri geliştirse de, Zhongdong sakinleri bu teklifleri reddetti.
Mağaranın sunduğu doğal ortam, köylülerin tarımsal bir yaşam sürdürmesine olanak tanıyor. Ayrıca Mağaranın sağladığı doğal koruma, köylülerin zor hava koşullarına karşı dayanıklılık göstermesine yardımcı oluyor.
Kendi kendine yeten bir yaşam tarzıyla, hayvanlar ve insanlar için gerekli tüm kaynakları burada bulmak mümkün.
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Deniz seviyesinden 2,1 kilometre yükseklikte bulunan mağaraya, küçük bir dağ yolundan yürüyerek 40 dakikada ulaşılabiliyor.
Zhongdong, doğanın ve insan iradesinin birleştiği bir yer olarak öne çıkıyor. Zamanla değişen dünyaya rağmen köylülerin geleneksel yaşam tarzlarını koruma konusundaki kararlılığı, bu köyü eşsiz kılıyor.
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