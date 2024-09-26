Yassıhöyük'te M.Ö. 6000 Yıllık Kafatası ve 820 Taş Boncuktan Oluşan Kolye Keşfedildi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Yassıhöyük’te, Ahi Evran Üniversitesi'nden Dr. Elif Baştürk başkanlığındaki ekip, M.Ö. 4000 yılına tarihlenen bir bebeğe ait mezarda 820 boncuktan oluşan bir kolye keşfetti. Ayrıca, M.Ö. 6000 yılına ait olduğu düşünülen şekillendirilmiş bir kafatası da kazılarda ortaya çıkarıldı.

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