Yassıhöyük'te M.Ö. 6000 Yıllık Kafatası ve 820 Taş Boncuktan Oluşan Kolye Keşfedildi
Yassıhöyük'te M.Ö. 6000 Yıllık Kafatası ve 820 Taş Boncuktan Oluşan Kolye Keşfedildi
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Yassıhöyük’te, Ahi Evran Üniversitesi'nden Dr. Elif Baştürk başkanlığındaki ekip, M.Ö. 4000 yılına tarihlenen bir bebeğe ait mezarda 820 boncuktan oluşan bir kolye keşfetti. Ayrıca, M.Ö. 6000 yılına ait olduğu düşünülen şekillendirilmiş bir kafatası da kazılarda ortaya çıkarıldı.
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Ahi Evran Üniversitesi'nden Dr. Elif Baştürk'ün liderliğindeki ekip, her dönemde önemli bir yer tutan höyükteki en heyecan verici bulguların, tarih öncesi döneme ait tabakalarda ortaya çıkarıldığını ifade etti.
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Heyecan verici bulgulardan ilki, M.Ö. 4000 yılına tarihlenen ve bir bebeğe ait olan dağılmış bir mezarda bulunan, 820 boncuktan yapılmış bir kolyedir.
Bir başka mezarda ise kafatası şekillendirme uygulamasının yapıldığı M.Ö. 6000 yıllık bir kafatası keşfedildi.
Dikkat çeken bulgular arasında, Kalkolitik Dönem'den itibaren uygulanan ve günümüze kadar izlerine rastlanan kafatası şekillendirme uygulaması yer alıyor. Bu işlem, bebeklik döneminde kafatasının bezlerle sarılarak şekillendirilmesini içeriyor ve büyük olasılıkla elit kesimlerde bir statü simgesi olarak kullanılıyordu.
Bu mezar yapılarının topluluklar arasındaki dini ve kültürel uygulamalarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Kazılarda keşfedilen bu bulgular, bölgenin tarih boyunca kültürel ve sosyal açıdan ne kadar önemli bir merkez olduğunu doğruluyor.
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M.Ö. 6000 yılına kadar uzanan geçmişiyle dikkat çeken bu bulgular hakkında kullanıcılar, görüşlerini paylaştı👇🏻
Dile kolay...
Yassıhöyük’te yapılan kazılar, geçmiş uygarlıkların sosyal yapıları ve kültürel uygulamaları hakkında yeni bir konuyu aydınlatıyor. Her yeni buluntu, bu tarihi höyükte daha keşfedilecek çok şey olduğunu kanıtlıyor. O zaman bize de sadece alkışlamak düşer👇🏻
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