Roma Kolezyumu'na Rakip: Kuzey Afrika'nın El Jem Amfitiyatrosu

Tunus'un kalbinde yer alan El Jem Amfitiyatrosu, tarihi ve mimari açıdan göz kamaştırıcı bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. MS 3. yüzyıldan kalma bu etkileyici amfitiyatro, sadece Roma İmparatorluğu'nun görkemini değil, aynı zamanda Kuzey Afrika'nın kültürel zenginliğini de gözler önüne seriyor. Büyük etkinliklere ev sahipliği yapan bu muazzam yapı, geçmişin görkemli anlarını günümüze taşıyor. El Jem Amfitiyatrosu, mimarisi ve tarihiyle yalnızca bir yapı olmanın ötesinde, Roma'nın güçlü mirasının canlı bir temsilcisidir.

Gelin, bu olağanüstü yapının derinliklerine inelim ve El Jem'in tarihi dokusunu keşfedelim!