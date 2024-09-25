Bosna-Hersek’in Gizli Cenneti Poçitel Köyü ile Osmanlı Mirasını Keşfedin

Balkanların masalsı toprakları arasında gizlenmiş Poçitel ya da Počitelj, Bosna-Hersek’in güneyinde tarihiyle büyüleyen, doğasıyla nefes kesen bir Osmanlı köyü. 1383’te kurulan ve Osmanlı Devleti tarafından güçlendirilen bu köy, taş yapıları ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Poçitel, askeri mimari açısından önemli olduğu kadar, huzur dolu atmosferiyle de turistlerin favori duraklarından biri.

Hadi gelin birlikte Poçitel köyünü inceleyelim...