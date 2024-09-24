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Bir Generali Unutulmaz Kılan Hikaye: Santa Anna ve Bacağına Düzenlediği Cenaze

Bir Generali Unutulmaz Kılan Hikaye: Santa Anna ve Bacağına Düzenlediği Cenaze

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
24.09.2024 - 16:56

Meksika tarihine derin izler bırakan General Santa Anna, yalnızca politik alanda değil, sıra dışı kararlarıyla da akıllarda yer aldı. 'Batının Napolyonu' olarak anılan Santa Anna, özellikle bacağına düzenlediği cenaze töreniyle tarihte ilginç bir yer edindi.

Peki, Santa Anna’nın bacağını kaybetmesine ve bacağı için bir cenaze töreni düzenlemesine yol açan olay neydi?

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Antonio López de Santa Anna, 21 Şubat 1794'te Veracruz'da doğan Meksikalı bir general ve devlet adamıdır. Genç yaşta orduya katıldı ve ulusal bir kahraman oldu. 1833'te Meksika'nın başkanı seçilen Santa Anna, otokratik yönetimi ve Teksas isyanıyla hatırlanır.

Antonio López de Santa Anna, 21 Şubat 1794'te Veracruz'da doğan Meksikalı bir general ve devlet adamıdır. Genç yaşta orduya katıldı ve ulusal bir kahraman oldu. 1833'te Meksika'nın başkanı seçilen Santa Anna, otokratik yönetimi ve Teksas isyanıyla hatırlanır.

San Jacinto Muharebesi'nde yakalanarak büyük bir yenilgi yaşasa da, Fransızlarla savaşta bir bacağını kaybetti ve bacağına cenaze töreni düzenledi. Hayatı boyunca sürgünler ve geri dönüşlerle dolu bir kariyere sahip olan Santa Anna, 1876'da Mexico City'de öldü.

Fransa ve Meksika arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve halk tarafında yağmalamaların başlaması yıllar süren gerilimi tetikledi ve Fransa, 1838’de Meksika’ya savaş açtı.

Fransa ve Meksika arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve halk tarafında yağmalamaların başlaması yıllar süren gerilimi tetikledi ve Fransa, 1838’de Meksika’ya savaş açtı.

Bu savaş, tarihe “Pasta/Pastane Savaşı” olarak geçer.

Santa Anna, bu savaşta Vera Cruz’u savunurken bir top mermisiyle bacağından yaralandı. Bacağı kesildi ve gömüldü, ancak bu olay onun politik kariyerinde bir fırsata dönüştü.

Santa Anna, bu savaşta Vera Cruz’u savunurken bir top mermisiyle bacağından yaralandı. Bacağı kesildi ve gömüldü, ancak bu olay onun politik kariyerinde bir fırsata dönüştü.

Savaştan sonra itibarını geri kazanabilmek için çürümüş bacağını mezardan çıkararak, Mexico City’de büyük bir cenaze töreni düzenledi.

Sokaklar şiirler, top atışları ve alkışlarla inledi. Bacağını kaybetmek, onu bir kahraman olarak tekrar halkın gözünde yüceltti.

Sokaklar şiirler, top atışları ve alkışlarla inledi. Bacağını kaybetmek, onu bir kahraman olarak tekrar halkın gözünde yüceltti.

Santa Anna’nın popülaritesi kısa sürdü.

Yıllar sonra halkın güvenini tekrar kaybeden Santa Anna’nın bacağı, öfkeli bir kalabalık tarafından mezarından çıkarıldı ve Mexico City sokaklarında sürüklendi.

Yıllar sonra halkın güvenini tekrar kaybeden Santa Anna’nın bacağı, öfkeli bir kalabalık tarafından mezarından çıkarıldı ve Mexico City sokaklarında sürüklendi.

Bu, onun kariyerindeki en dramatik ve acı olaylardan biri oldu.

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Santa Anna, 1876’da hayatını kaybettiğinde ardında sadece politik tartışmalar ve savaşlar değil, aynı zamanda bacağıyla yaşadığı bu ilginç hikayeyi de bıraktı.

Santa Anna, 1876’da hayatını kaybettiğinde ardında sadece politik tartışmalar ve savaşlar değil, aynı zamanda bacağıyla yaşadığı bu ilginç hikayeyi de bıraktı.

Bacağının öyküsü, bugün bile Meksika tarihinin en tuhaf ve çarpıcı olaylarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

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