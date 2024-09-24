Bir Generali Unutulmaz Kılan Hikaye: Santa Anna ve Bacağına Düzenlediği Cenaze
Bir Generali Unutulmaz Kılan Hikaye: Santa Anna ve Bacağına Düzenlediği Cenaze
Meksika tarihine derin izler bırakan General Santa Anna, yalnızca politik alanda değil, sıra dışı kararlarıyla da akıllarda yer aldı. 'Batının Napolyonu' olarak anılan Santa Anna, özellikle bacağına düzenlediği cenaze töreniyle tarihte ilginç bir yer edindi.
Peki, Santa Anna’nın bacağını kaybetmesine ve bacağı için bir cenaze töreni düzenlemesine yol açan olay neydi?
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Antonio López de Santa Anna, 21 Şubat 1794'te Veracruz'da doğan Meksikalı bir general ve devlet adamıdır. Genç yaşta orduya katıldı ve ulusal bir kahraman oldu. 1833'te Meksika'nın başkanı seçilen Santa Anna, otokratik yönetimi ve Teksas isyanıyla hatırlanır.
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Fransa ve Meksika arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve halk tarafında yağmalamaların başlaması yıllar süren gerilimi tetikledi ve Fransa, 1838’de Meksika’ya savaş açtı.
Santa Anna, bu savaşta Vera Cruz’u savunurken bir top mermisiyle bacağından yaralandı. Bacağı kesildi ve gömüldü, ancak bu olay onun politik kariyerinde bir fırsata dönüştü.
Sokaklar şiirler, top atışları ve alkışlarla inledi. Bacağını kaybetmek, onu bir kahraman olarak tekrar halkın gözünde yüceltti.
Yıllar sonra halkın güvenini tekrar kaybeden Santa Anna’nın bacağı, öfkeli bir kalabalık tarafından mezarından çıkarıldı ve Mexico City sokaklarında sürüklendi.
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Santa Anna, 1876’da hayatını kaybettiğinde ardında sadece politik tartışmalar ve savaşlar değil, aynı zamanda bacağıyla yaşadığı bu ilginç hikayeyi de bıraktı.
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