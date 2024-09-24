Bir Generali Unutulmaz Kılan Hikaye: Santa Anna ve Bacağına Düzenlediği Cenaze

Meksika tarihine derin izler bırakan General Santa Anna, yalnızca politik alanda değil, sıra dışı kararlarıyla da akıllarda yer aldı. 'Batının Napolyonu' olarak anılan Santa Anna, özellikle bacağına düzenlediği cenaze töreniyle tarihte ilginç bir yer edindi.

Peki, Santa Anna’nın bacağını kaybetmesine ve bacağı için bir cenaze töreni düzenlemesine yol açan olay neydi?