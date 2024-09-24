Saatin İçinde Sıkışmış Bir Adam mı? Maarten Baas'ın Zamanla Oynayan Sanat Eseri!

Londra Paddington İstasyonu'nda yer alan bu ilginç saat, ilk bakışta normal bir saat gibi görünse de biraz yakından bakınca şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Hollandalı sanatçı Maarten Baas’ın video performans eseri, saatin içinde bir adamın her dakika akrep ve yelkovanı silip yeniden çizdiği eşsiz bir deneyim sunuyor.

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