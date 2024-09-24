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Saatin İçinde Sıkışmış Bir Adam mı? Maarten Baas'ın Zamanla Oynayan Sanat Eseri!

Saatin İçinde Sıkışmış Bir Adam mı? Maarten Baas'ın Zamanla Oynayan Sanat Eseri!

Nilsu İrgin
Nilsu İrgin - Onedio Editörü
24.09.2024 - 17:51

Londra Paddington İstasyonu'nda yer alan bu ilginç saat, ilk bakışta normal bir saat gibi görünse de biraz yakından bakınca şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. Hollandalı sanatçı Maarten Baas’ın video performans eseri, saatin içinde bir adamın her dakika akrep ve yelkovanı silip yeniden çizdiği eşsiz bir deneyim sunuyor.

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Londra Paddington İstasyonu'nda yer alan bu ilginç saatin içinde yer alan adam dakika ve saat ibrelerini çiziyor, bir dakika sonra saat kadranını temizleyip her şeyi yeniden çizmek zorunda kalıyor.

Londra Paddington İstasyonu'nda yer alan bu ilginç saatin içinde yer alan adam dakika ve saat ibrelerini çiziyor, bir dakika sonra saat kadranını temizleyip her şeyi yeniden çizmek zorunda kalıyor.

Bu saati oluşturmak için bir adam her dakikayı 12 saat boyunca çizip sildiği bir video ile kaydetti.

Bu saati oluşturmak için bir adam her dakikayı 12 saat boyunca çizip sildiği bir video ile kaydetti.

Videonun döngü halinde oynatılması sonucunda bu ilginç görüntü ortaya çıktı.

Videonun döngü halinde oynatılması sonucunda bu ilginç görüntü ortaya çıktı.

Videonun tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

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