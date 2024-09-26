Bir Şaka Sonucu Amerika'nın İlk Kadın Belediye Başkanı Seçilen Susanna M. Salter

Hiç kimsenin beklemediği bir anda, bir şaka tarihe geçti! 1887 yılında Amerika'nın Kansas eyaletinde küçük bir kasaba olan Argonia'da, bir grup erkek Susanna M. Salter’ın adını belediye başkanlığı oy pusulasına yazdı. Amaçları ona şaka yapmaktı. Peki, sonuç ne oldu? Salter, Amerika'nın ilk kadın belediye başkanı seçildi!

Hadi gelin Susanna M. Salter’ın hikayesini birlikte inceleyelim.