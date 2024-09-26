Sovyetler Birliği'nin İhtiyaçlarına Yanıt Veren Sovyet Toplu Konutlarını İnceliyoruz

Sovyetler Birliği'nde hızla büyüyen şehirlerdeki konut sıkıntısı derinleşirken, Kuruşevka adını taşıyan toplu konutlar milyonlarca insanın hayatında farklılık yarattı. Nikita Kruşçev'in liderliğinde, 1960'ların başında hayata geçirilen konutlar, bu soruna hızlı ve etkili bir çözüm sunarak, milyonlarca insanın yaşam alanını dönüştürdü. Ayrıca Sovyet halkının yaşam biçimini şekillendiren birer sembole dönüştü. Peki, bu devasa beton yapılar nasıl bir yaşam alanı sundu?

Gelin, Sovyet konutlarını birlikte keşfedelim.