36 Bin Kişinin Ölümüne Sebep Olan Krakatoa Yanardağı Felaketi

Buna karşın, 1945'te Japonya'nın Hiroşima şehrini yok eden atom bombası sadece 20 kilotonluk bir güce sahipti; bu da Krakatoa'nın patlama gücünün ne kadar kuvvetli olduğu anlamına geliyordu. Böylece Patlama sesinin yayılması ise, modern tarihin duyulan en gürültülü seslerinden biri olarak da geçer.