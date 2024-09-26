36 Bin Kişinin Ölümüne Sebep Olan Krakatoa Yanardağı Felaketi
36 Bin Kişinin Ölümüne Sebep Olan Krakatoa Yanardağı Felaketi
1883'teki Krakatoa yanardağı felaketi, dünya tarihinin en korkutucu doğal olaylarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu olay, 36.000’den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, aynı zamanda volkanik patlamaların insanlık üzerindeki etkilerini derinlemesine anlamamıza yardımcı oluyor.
Gelin, bu yıkıcı felaketi daha yakından inceleyelim.
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Krakatoa, Endonezya'da Jakarta'nın batısında bulunan küçük bir volkanik adadır. Ancak zamanla adanın kendisi değil, adadaki yanardağ daha ilgi çekici hale geldi.
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Beklenmedik bir şekilde faaliyete geçen Krakatoa, kısa süre içinde yüzlerce nükleer bombanın yaratacağı bir güçle patladı. 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen patlamaların en kuvvetlileri, 27 Ağustos’ta sabah saatlerinde meydana geldi.
Patlamadan kaynaklanan tsunamiler, 30 metre yüksekliğe kadar ulaştı ve Krakatoa adasını sular altında bıraktı.
Krakatoa'nın patlaması, Volkanik Patlama Endeksi'nde 6. kategori olarak kaydedilen en güçlü patlamalardan biri oldu.
Patlama sonrası atmosfere yayılan gazlar, dünya genelini etkiledi. Araştırmalara göre, atmosfer sıcaklığı düştü ve bu durum, birçok bölgede olağanüstü yağış olaylarının yaşanmasına yol açtı.
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1927'nin sonlarında Krakatoa yeniden canlanarak aktif hale geldi. Günümüzde ise, Java'nın batı sahilinde hafta sonu geçirmek isteyen Jakartalılar için popüler bir turistik nokta haline geldi. Bu ilginin artmasıyla birlikte Krakatoa, çeşitli turistik faaliyetlerin bir parçası oldu.
Krakatoa yanardağı felaketi, doğanın yıkıcı gücünü gözler önüne serdi. Bu olay, sadece tarihin bir parçası olmakla kalmayıp, günümüzde bile volkanik faaliyetlerin anlaşılmasında rol oynar.
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