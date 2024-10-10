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Armağan Çağlayan'ın Sunduğu Bir Programa Konuk Olan Arda Turan'dan İlginç Icardi Cevabı!

Armağan Çağlayan'ın Sunduğu Bir Programa Konuk Olan Arda Turan'dan İlginç Icardi Cevabı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
10.10.2024 - 20:06

196Sekiz YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Arda Turan, ilginç açıklamalarda bulundu. Icardi hakkında söylediği bir cümle ise sosyal medyada konuşuldu.

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Armağan Çağlayan'ın sunduğu ''Şimdiki Aklım Olsaydı'' programının bu haftaki konuğu Arda Turan'dı.

Armağan Çağlayan'ın sunduğu ''Şimdiki Aklım Olsaydı'' programının bu haftaki konuğu Arda Turan'dı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, programda geçmiş tecrübelerinden futbolculuk dönemlerine birçok konuya değindi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, programda geçmiş tecrübelerinden futbolculuk dönemlerine birçok konuya değindi.

Program devam ederken futbolla çok alakası olmadığını belirten Armağan Çağlayan, ''Bir tek şeyi biliyorum, sürekli karısından ayrılan kim, Icardi mi? Bir tek onu biliyorum. Ben onu manken sanıyordum.'' dedi.

Program devam ederken futbolla çok alakası olmadığını belirten Armağan Çağlayan, ''Bir tek şeyi biliyorum, sürekli karısından ayrılan kim, Icardi mi? Bir tek onu biliyorum. Ben onu manken sanıyordum.'' dedi.

Arda Turan ise buna karşılık olarak, ''Futbolculuğu yakışıklılığından daha iyi.'' cevabını verdi.

Arda Turan ise buna karşılık olarak, ''Futbolculuğu yakışıklılığından daha iyi.'' cevabını verdi.

O anları şuradan izleyebilirsiniz 👇

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Ayrıca Armağan Çağlayan'ın programdaki tavrı ve cevaplarına sosyal medya da kayıtsız kalmadı 👇

Ayrıca Armağan Çağlayan'ın programdaki tavrı ve cevaplarına sosyal medya da kayıtsız kalmadı 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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