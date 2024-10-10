Armağan Çağlayan'ın Sunduğu Bir Programa Konuk Olan Arda Turan'dan İlginç Icardi Cevabı!
Armağan Çağlayan'ın Sunduğu Bir Programa Konuk Olan Arda Turan'dan İlginç Icardi Cevabı!
196Sekiz YouTube kanalında yayınlanan bir programa konuk olan Arda Turan, ilginç açıklamalarda bulundu. Icardi hakkında söylediği bir cümle ise sosyal medyada konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Armağan Çağlayan'ın sunduğu ''Şimdiki Aklım Olsaydı'' programının bu haftaki konuğu Arda Turan'dı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, programda geçmiş tecrübelerinden futbolculuk dönemlerine birçok konuya değindi.
Program devam ederken futbolla çok alakası olmadığını belirten Armağan Çağlayan, ''Bir tek şeyi biliyorum, sürekli karısından ayrılan kim, Icardi mi? Bir tek onu biliyorum. Ben onu manken sanıyordum.'' dedi.
Arda Turan ise buna karşılık olarak, ''Futbolculuğu yakışıklılığından daha iyi.'' cevabını verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca Armağan Çağlayan'ın programdaki tavrı ve cevaplarına sosyal medya da kayıtsız kalmadı 👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın