Galatasaray'ın Tecrübeli Kalecisi Fernando Muslera, Uruguay'da 266 Bin Dolara Sokak Satın Aldı: Halk Tepkili!
Galatasaray'ın Tecrübeli Kalecisi Fernando Muslera, Uruguay'da 266 Bin Dolara Sokak Satın Aldı: Halk Tepkili!
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın Uruguay'da sokak satın aldığı haberi sonrası bölge karıştı. Geçtiğimiz günlerde bir futbol takımı satın alan Muslera'nın şimdi de bir sokak satın alması üzerine dikkatler 38 yaşındaki kalecinin üzerine çekildi.
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Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Uruguay 3. Lig'inde mücadele eden Sportivo Bella Italia'yı satın aldığı haberleriyle daha yeni gündeme gelmişti. Muslera'nın şimdi de 266 bin dolara Uruguay'da bir sokak satın aldığı ortaya çıktı.
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Uruguay basınında yer alan haberlere göre, 38 yaşındaki tecrübeli eldiven, Maldonado bölgesinde yer alan sokak için 266 bin dolar ödedi. Maldonado Belediye Başkanı Alexandro Infante ise bölgeye yatırım yaptığı için Muslera'ya teşekkürlerini iletti.
Ancak bölge halkı bu konuda tepkili. Punta Ballena'da yapılacak bir projenin çevreye zarar vereceğini düşünen mahalle sakinleri, projenin yapılmaması için imza kampanyası başlattı.
İmza kampanyasında 12 binden fazla imza toplandığı belirtilirken, bahsi geçen sokağın çok sayıda yaşam alanı barındırması sebebiyle bu tepkilerin olduğu söyleniyor.
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