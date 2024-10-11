Galatasaray'ın Tecrübeli Kalecisi Fernando Muslera, Uruguay'da 266 Bin Dolara Sokak Satın Aldı: Halk Tepkili!

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın Uruguay'da sokak satın aldığı haberi sonrası bölge karıştı. Geçtiğimiz günlerde bir futbol takımı satın alan Muslera'nın şimdi de bir sokak satın alması üzerine dikkatler 38 yaşındaki kalecinin üzerine çekildi.

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